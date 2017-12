Rundschau-Cup: Trebgaster sind die Nummer 12

Die Bewerbung seines Vereins hatte Spielertrainer Michael Stöcker eingereicht, der am bislang letzten Triumph des ATS Kulmbach im Jahr 2003 beteiligt war und damals sogar Torschützenkönig des BR-Cups geworden war. Das Nachsehen bei der Auslosung gestern in der BR-Redaktion hatte Kreisligist TSV Stadtsteinach, der sich ebenfalls um die erstmals vergebene Wildcard beworben hatte.



Weniger Glück hatten die Trebgaster allerdings bei der Gruppenauslosung. Denn sie erwischten die schwere Gruppe C mit Titelverteidiger SSV Kasendorf aus der Landesliga, heuer neben Trebgast der einzige Gastverein, dem Kreisklassisten TSV 08 Kulmbach und Rückkehrer SV Burghaig. Wieder mit von der Partie sind auch die zuletzt fehlenden VfR Katschenreuth und BSC Kulmbach.



Als "Glücksfee" fungierte Max Schramm vom Ausrichter VfB Kulmbach. Für den Sechsjährigen wird der Rundschau-Cup 2016 unvergessen bleiben, schoss er doch im Einlagespiel gegen die G-Junioren des TSV Stadtsteinach (5:1) das allererste Tor seiner Karriere. Als ihn sein Trainer Stefan Popp hinterher fragte, warum er nach schon zweijähriger Fußball-"Karriere" ausgerechnet jetzt zum ersten Mal getroffen hat, sagte der Knirps schelmisch: "Ich wollte halt das erste Tor vor vielen Zuschauern schießen..."



Lukrative Preise

Die Bayerische Rundschau lobt auch 2017 wieder ein sattes Preisgeld von 550 Euro aus und vergibt den Wanderpokal. Bei einer Tombola winkt dieses Mal eine Zwei-Tages-Reise nach Prag, gestiftet vom Reisecenter Schaffranek.





Der Spielplan



Vorrunde

Gruppe A: VfB Kulmbach, VfR Katschenreuth, FC Kirchleus, BSC Kulmbach.

10 Uhr: VfB - Katschenreuth

10.17 Uhr: Kirchleus - BSC

11.42 Uhr: VfB - FC Kirchleus

11.59 Uhr: Katschenreuth - BSC

13.38 Uhr: VfB - BSC

13.55 Uhr: Katsch. - Kirchleus

Gruppe B: ATS Kulmbach, BC Leuchau, Vatan Spor Kulmbach, TSV Melkendorf.

10.34 Uhr: ATS - BC Leuchau

10.51 Uhr: Vatan Spor - Melkendorf

12.30 Uhr: ATS - Vatan Spor

12.47 Uhr: Leuchau - Melkendorf

14.29 Uhr: ATS -Melkendorf

14.46 Uhr: Leuchau - Vatan Spor



Gruppe C: SSV Kasendorf, TSV 08 Kulmbach, TSV Trebgast, SV Burghaig.

11.08 Uhr: Kasendorf - TSV 08

11.25 Uhr: Trebgast - SV Burghaig

13.04 Uhr: Kasendorf - Trebgast

13.21 Uhr: TSV 08 - SV Burghaig

14.46 Uhr: Kasendorf - Burghaig

15.03 Uhr: TSV 08 - Trebgast



Viertelfinale

15.45 Uhr:

1. Gruppe 1 - Zweitbester Dritter (1)

16.02 Uhr:

1. Gruppe 3 - 2. Gruppe 1 (2)

16.19 Uhr:

2. Gruppe 2 - 2. Gruppe 3 (3)

16.39 Uhr:

Bester Dritter - 1. Gruppe 2 (4)



Halbfinale

16.53 Uhr:

Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 3

17.10 Uhr:

Sieger Spiel 2 - Sieger Spiel 4



Endspiele

17.30 Uhr: Spiel um Platz 3

17.50 Uhr: Finale