Ludwigschorgast kann Aufstieg wohl abhaken

Wieder kein Sieg für den Dritten der Fußball-A-Klasse 6 Kulmbach, den FC Ludwigschorgast. Nach der 1:2-Heimpleite gegen die SpVgg Wonsees (11.) verlor der FC durch das 0:0 bei SG Melkendorf/Burghaig (4.) weitere wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.



Die Partie fand auf dem schwer bespielbaren Nebenplatz statt. Dadurch gab es auf beiden Seiten viele Fehlpässe. Die erste Chance hatten die Gäste nach fünf Minuten durch Menzel. Bei seinem Schuss reagierte SG-Torwart Kramarczyk allerdings glänzend. Danach spielte sich das Geschehen weitestgehend im Mittelfeld ab. Offensiv ging bei beiden Mannschaften fast nichts zusammen. In der 40. Minute dann die bis dahin größte Torchance der Ludwigschorgaster: Gogolok wurde am Sechzehnmeterraum von Graf bedient. Der FC-Torjäger schoss den Ball wuchtig aus der Drehung gegen die Latte. Auch in der zweiten Hälfte gab es kaum Torchancen.



In der 68. Minute ließ FC-Torwart Braunersreuther einen Bicak-Freistoß nur abprallen. Saglams Nachschuss landete im Tor, allerdings stand der SG-Akteur im Abseits, weshalb Schiedsrichter Hofmann das Tor nicht gab.



Die letzte große Chance hatten die Gastgeber. Einen Eckball setzte der starke Chouchan in der 72. Minute per Volleyabnahme an die Latte. Danach agierten beide Mannschaften viel mit langen Bällen, klare Torchancen gab es allerdings nicht mehr.





SG Melkendorf/Burghaig-

FC Ludwigschorgast 0:0

SG: Kramarczyk - Zahradnik, Mühmel, Hakimi, Wohlfart, Bicak, T. Raczka, Chouchan, A. Raczka, Saglam, Berce, eingewechselt: Giovanoudis, Hennig.

Ludwigschorgast: Braunersreuther - Appel, Limmer, Gogolok, Schedewie, Graf, Menzel, Nazarenus, Ströhlein, Handlaß, Hergesell, eingewechselt: Hilscher, Carta.

Schiedsrichter: Hofmann. - Zuschauer: 50.





Mario Mühmel macht weiter

Nach der Partie waren die Gefühle in beiden Lagern unterschiedlich. SG-Spielertrainer Mario Mühmel war zufrieden mit seiner Mannschaft: ,,Für uns ging es um nichts mehr. Wir wollten Ludwigschorgast ein bisschen ärgern. Das ist uns gelungen." Dabei sah er sogar ein leichtes Chancenplus für die SG: ,,Wir hatten meiner Meinung nach etwas bessere Möglichkeiten und hätten gewinnen können."



FC-Spielertrainer Florian Gogolok war dagegen etwas enttäuscht: ,,Das Unentschieden war gerecht. Natürlich kam uns der schlechte Zustand des Platzes nicht unbedingt entgegen, aber aktuell reicht es wohl bei uns einfach nicht zu mehr. Mit dem Aufstieg wird es nun natürlich schwer." Der zum Saisonende unfreiwillig scheidende Spielertrainer des FC Ludwigschorgast verriet e zudem etwas über seine sportliche Zukunft: ,,Ich habe aktuell vier Angebote als Spielertrainer vorliegen. Ich werde mich wahrscheinlich in der nächsten Woche für einen Verein entscheiden." Klarer ist da schon die Zukunft von SG-Spielertrainer Mario Mühmel. Bekanntlich wird die Spielgemeinschaft zwischen dem TSV Melkendorf und dem SV Burghaig am Saisonende aufgelöst. Mühmel bleibt allerdings einem Teil seiner Mannschaft erhalten, denn er übernimmt den Posten des Spielertrainers beim TSV Melkendorf. Der 40-Jährige freut sich auf die nächste Saison: ,,Es wird für mich beim TSV Melkendorf definitiv weitergehen. Die Kaderplanung ist bereits im Gange, und ich bin guter Hoffnung, dass wir eine gute Mannschaft stellen werden. Konkreteres kann ich dazu allerdings noch nicht sagen."