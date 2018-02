Einteilung der Bezirksligen - es drohen Konflikte

Die Relegation der Fußballer ist so gut wie abgeschlossen, die Spielklassen für die neue Saison 2016/17 nehmen Kontur an. Doch auf Bezirksspielleiter Gerald Schwan kommt wohl noch jede Menge (Überzeugungs-) Arbeit zu.

Zunächst wird am morgigen Mittwoch in Bad Berneck der 32. und letzte Platz in den beiden oberfränkischen Fußball-Bezirksligen vergeben. Dort kämpfen ab 18.30 Uhr der ASV Wunsiedel und TSV Neudrossenfeld II um den Klassenerhalt. Der Sieger bekommt den 15. Platz in der Bezirksliga Ost. Zur gewünschten Spielklassenstärke (16) fehlt also ein Verein. Und der muss aus der Bezirksliga West kommen, die mit 17 Klubs einen Verein zuviel zählt.



Gerald Schwan setzt zunächst auf Freiwilligkeit: "Wir werden mit den in Frage kommenden Vereinen im Grenzgebiet der beiden Ligen in aller Ruhe Gespräche führen." Das sind der ASV Kleintettau, SV Friesen aus dem Raum Kronach sowie der TSV Marktzeuln (Landkreis Lichtenfels) und die Bamberger Vereine TSV Schammelsdorf und SV Merkendorf. Sollte sich keiner aus diesem Quintett entschließen, künftig gegen die Teams aus Ostoberfranken zu spielen, wird wohl der Taschenrechner von Gerald Schwan entscheiden. "Dann muss ich nach dem Regelwerk ausrechnen, wer die wenigsten Kilometer zu den Auswärtsfahrten hat", erklärt Gerald Schwan.



"Hieb- und stichfest"

Letztlich will er dem Bezirksspielausschuss, der über die Ligeneinteilung entscheidet, "eine hieb- und stichfeste Ligaeinteilung" präsentieren. Das wird aber sicher erst in der nächsten Woche passieren.



Die Möglichkeit, mit 17 (West) und 15 Vereinen (Ost) in die Saison zu starten, hält Schwan nicht für gut. "Ich will einen geregelten Spielbetrieb haben", sagt er.



Die Ost-Liga ist unattraktiv

Letztmals spielten in der Saison 2012/13 die Kronacher Vereine FC Kronach, ASV Kleintettau und TSV Steinberg in der Ost-Gruppe. Geographisch liegen diesmal Kleintettau und Friesen den Spielorten der Ost-Gruppe am nächsten.



Doch freiwillig wird keiner von beiden Vereinen wechseln. Alexander Graf, neuer Vorsitzender des Landesliga-Absteigers SV Friesen, sagt: "Wir wollen unbedingt in der Bezirksliga West bleiben. Da sind wir schon allein von den Derbys viel besser aufgehoben. In der Ost-Gruppe würden uns nicht nur viele Zuschauereinnahmen durch die Lappen gehen, sondern wir hätten auch noch höhere Fahrtkosten."



In die gleiche Kerbe schlägt Christian Ruß, Vorsitzender des ASV Kleintettau: "Letztlich müssen wir es wohl so akzeptieren, wie es beschlossen wird, aber freiwillig würden wir auf keinen Fall in der Bezirksliga Ost antreten." Die Fahrten nach Ostoberfranken wären im Schnitt 96 Kilometer weit. In der Bezirksliga West wären es durchschnittlich 72 Kilometer, bei deutlich besseren Straßenverbindungen.



Die Einteilung der Bezirksligen birgt also einiges Konfliktpotenzial. Man darf gespannt sein, ob sich Gerald Schwans Wunsch nach einer "friedlichen und einvernehmlichen Lösung" erfüllen wird.



Die Ligeneinteilung

Bezirksliga Ost (15/16): SV Poppenreuth (Absteiger Landesliga), ATS Kulmbach, BSC Saas Bayreuth, ZV Thierstein, FC Trogen, SpVgg Oberkotzau, TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf, VfB Kulmbach, FC Eintracht Münchberg, TuS Schauenstein, TSV Mistelbach, FC Creußen (Meister Kreisliga Bayreuth/Kulmbach), SG Regnitzlosau (Meister Kreisliga Hof), TSV Thiersheim (Meister Kreisliga Marktredwitz), ASV Wunsiedel oder TSV Neudrossenfeld II.



Bezirksliga West (17/16): TSV Ebensfeld (Absteiger Landesliga Nordwest), SV Friesen (Absteiger Landesliga Nordost), TSV Mönchröden, SV Merkendorf, SpVgg Ebing, TV Ebern, FC Oberhaid, TSV Schammelsdorf, FC Mitwitz, FSV Unterleiterbach, SpVgg Stegaurach, SV Bosporus Coburg, TSV Marktzeuln (Vizemeister Kreisliga Kronach), DJK Don Bosco Bamberg II (Meister Kreisliga Bamberg), TSV Sonnefeld (Meister Kreisliga Coburg/Lichtenfels), ASV Kleintettau (Meister Kreisliga Kronach), TSV Breitengüßbach (Vizemeister Kreisliga Bamberg).