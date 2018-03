Eck warnt vor TuS Schauenstein

In der Fußball-Bezirksliga Oberfranken Ost empfängt der VfB Kulmbach den Tabellenführer BSC Saas Bayreuth.

Der TSV Neudrossenfeld II gastiert beim ZV Thierstein. Armin Eck und der ATS Kulmbach treffen auswärts auf den Tabellenletzten TuS Schauenstein.



VfB Kulmbach -

BSC Saas Bayreuth

Morgen um 15 Uhr ist beim VfB Kulmbach ein einseitiges Spiel zu erwarten, wenn die Metzdorfer den souveränen Spitzenreiter BSC Saas Bayreuth empfangen. Am vergangenen Spieltag setzte es in Kirchenlaibach für den VfB eine unnötige Niederlage. Trainer Klaus Eichorn: "Wir waren von den Torchancen her weit überlegen. Wir hatten sieben, acht hochkarätige Möglichkeiten, haben aber keine einzige verwertet. Das war das einzige Manko, das ich meiner Mannschaft vorwerfen muss. Die Leistung war gut, und wir waren auch läuferisch überlegen. Wenn man keine Tore schießt, kann man auch nicht gewinnen."

Mit Frank Weith gastiert ein alter Bekannter beim VfB: Der Saaser Trainer, der in Lindau zu Hause ist, hat mit dem VfB sowohl als Spieler als auch als Trainer große Erfolge gefeiert. Es wird eine enorm schwere Aufgabe, doch nach den Worten des VfB-Trainers hat man zwar Respekt, aber keine Angst vor dem Spitzenreiter. "Wir können gegen die Saas nur gewinnen. Wir haben in der Woche wieder gut trainiert, und wir müssen langsam an das Punktesammeln denken, um verlorenen Boden wieder gutzumachen", sagt Eichhorn. Mit Alexander Wachter fällt neben dem Rot gesperrten Krauß ein weiterer Innenverteidiger aus. Wachter ist morgen beruflich verhindert. Dafür rückt von der 2. Mannschaft Lauterbach hoch.

VfB Kulmbach (Aufgebot): Morgen, 15 Uhr, gegen BSC Saas Bayreuth: Dresel, Flieger - Potzel, Wagner, Lauterbach, Braunersreuther, Müller, Höfner, Sener, Kodisch, Limmer. Wohlfart, Kalburan, Teufel. - Es fehlen: Krauß (Rotsperre), Wachter (beruflich verhindert), Schneider, Kratzel (2. Mannschaft). Treffpunkt: 13.45 Uhr VfB-Sportheim.



ZV Thierstein -

TSV Neudrossenfeld II

Die zweite Mannschaft des TSV Neudrossenfeld musste am letzten Spieltag beim Spitzenreiter BSC Saas Bayreuth eine deftige 0:6-Klatsche hinnehmen. Heute gastieren die Schützlinge von TSV-Coach Mario Franke um 15 Uhr beim ZV Thierstein - und die Devise kann nur lauten: Nur nicht verlieren, denn die Stiftländer stehen derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz mit sechs Punkten Rückstand auf den TSV, aber mit zwei Spielen weniger.

Gegen die Saas machten sich erneut die personellen Probleme beim TSV bemerkbar. Franke: "Wir haben derzeit nicht die Qualität in der Mannschaft, weil zu viele Leistungsträger fehlen, die nur schwer zu ersetzen sind. Bei der Saas hängen natürlich die Trauben hoch. Wir haben in der Pause etwas umgestellt, und das hätten wir früher tun sollen, dann wäre die Niederlage vielleicht nicht so schlimm ausgefallen. Wir können aber die Niederlage gut einordnen, und für uns heißt es einfach abhaken und in Thierstein nicht verlieren."

Personell sieht es nicht besser aus, lediglich Daschner und Kornetzke stoßen zum Kader. "Die personelle Situation wird sich in den nächsten vier Wochen nicht entspannen, und deshalb können wir nur von Spiel zu Spiel schauen und versuchen, nicht unter die Räder zu kommen", sagt Franke.

TSV Neudrossenfeld II (Aufgebot): Heute, 15 Uhr, beim ZV Thierstein: Schuberth, Hacker, Bäßler, Ehlert, Arndt, Stelzer, Oetter, Bauernfeind, Dippold. Nade, Böhme, Daschner, Sahr, Kornetzke. Treffpunkt: 12.45 Uhr BSC-Sportheim.



TuS Schauenstein -

ATS Kulmbach

Der ATS Kulmbach ist mit einem Sieg in die Restrückrunde gestartet und trifft am morgigen Sonntag, 15 Uhr, auf den Tabellenletzten. Eine einfache Aufgabe? Nein, sagt ATS-Trainer Armin Eck: "Schauenstein hat zur Winterpause alle Kräfte mobilisiert, noch einmal aufgerüstet und dabei starke Transfers getätigt." Im Vordergrund steht dabei Fabian Elbl, der von der SpVgg Selbitz gekommen ist. "Er hat schon Landes- und Bayernliga gespielt und ist ein richtig starker Mann im offensiven Mittelfeld", sagt Eck.

Die Einkäufe haben sich aus Sicht der Schauensteiner offenbar gelohnt: Am vergangenen Spieltag bezwangen sie den TSV Thiersheim zu Hause überraschend klar mit 3:0. "Mit einem Sieg in dieser Höhe hätte niemand gerechnet", sagt Eck, "für uns wird das ein richtig schwerer Gang. Gerade auf dem Hartplatz wird es richtig schwierig."

Nach dem Sieg am zurückliegenden Spieltag wollen Eck und seine Mannschaft auf jeden Fall dranbleiben. Auf die Tabelle blickt der ATS-Trainer allerdings noch nicht: "Das spielt erstmal keine Rolle. Für uns ist es jetzt wichtig, dass wir jedes Spiel brutal ernst nehmen. Wir müssen Gas geben und Punkte hamstern - dann sehen wir mal, wo wir am Ende stehen." mak

ATS Kulmbach morgen, Sonntag, 15 Uhr, bei TuS Schauenstein: Pohl, Cukaric - Carl, Buchta, Werther, Günther, Löhrlein, Streng, Dippold, Pauli, Auner, Münch, Maiser. Treffpunkt: 12.30 Uhr.