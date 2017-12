Die U20 der N.H. Young Volleys schafft die Quali

Es war ein Heimspiel für die U20-Volleyballerinnen der N.H. Young Volleys aus Neudrossenfeld und Hollfeld: Vor eigenem Publikum wurde die nordbayerische Meisterschaft ausgetragen. Es traten jeweils die Bezirksmeister und - vizemeister aus Ober- , Unter- und Mittelfranken sowie der Oberpfalz an. Die drei Erstplatzierten qualifizierten sich für die bayerische Meisterschaft am Samstag, 18. März. Letztlich waren nur sieben Teams am Start, da der unterfränkische Meister aus Hammelburg abgesagt hatte.

Die Young Volleys trafen in der Vorrundengruppe auf den SV Hahnbach, den TSV Ansbach und den TV Mömlingen. Das Auftaktspiel gegen Hahnbach gewannen die Neudrossenfelderinnen mit 2:1 (25:22, 19:25 und 15:8). Die technisch versierten und abwehrstarken Hahnbacherinnen verlangten den Young Volleys alles ab.

Nach dem zähen Auftakt ging es gegen den TSV Ansbach. Wie bei den Young Volleys spielten auch beim TSV einige Mädels aus dem Regionalligakader mit. Die Neudrossenfelderinnen überzeugten geschlossen mit druckvollen Aufschlägen sowie einer sicheren Annahme und druckvollem Angriffsspiel. Sie behielten mit 25:11 und 25:10 klar die Oberhand.

Das dritte Vorrundenspiel begann Coach Norman Neugebauer mit stark veränderter Aufstellung. Er verzichtete auf Ina Baumann, Leonie Stöcker, Fanny Gnade und Hannah Lauterbach und brachte dafür Elena Schleuppner, Antonia Schwenk, Jana Rost und Leonie Schwarz. Das Team erledigte seine Aufgabe gut und besiegte den TV Mömlingen sicher mit 25:18 und 25:16.



Endspielteilnahme verzockt

Das Ziel Gruppensieg war erreicht, und das Team stand im Halbfinale. Hier hieß der Gegner TV Bad Windsheim, der mittelfränkische Meister. Die Young Volleys drehten gleich richtig auf: Eine Aufschlagserie von Leonie Stöcker brachte die Einheimischen mit 8:2 in Front. Diesen Vorsprung verteidigten sie durch konzentriertes Spiel in Block, Abwehr und Angriff. Starke Aufschläge von Larissa Klob und Sandra Ullrich erhöhten den Vorsprung und die Neudrossenfelderinnen gewannen den ersten Satz mit 25:9.

Im Gefühl der Überlegenheit wollte nun der Coach auch den anderen Spielerinnen Einsatzzeit geben. Diese Maßnahme ging leider nicht auf, das Team geriet in Rückstand. Insbesondere die Annahme funktionierte nicht mehr. Die bis dahin so souveräne Libera Fanny Gnade wurde vermisst, die ordnende Hand fehlte. Beim Gegner "explodierte" Michelle Geißbarth und erzielte für ihr Team mit einer Aufschlagserie 13 Punkte in Folge. Auszeiten seitens der Young Volleys verpufften wirkungslos. Die Sicherheit war dahin und kehrte auch im Tiebreak nicht zurück. Die Endspielteilnahme und der mögliche Titel waren verzockt.

Der Trainer schaffte es dann aber, die Mädels moralisch wieder aufzurichten und für das Spiel um Platz 3 zu motivieren. Mit druckvollen Aufschlägen (Ina Baumann und Leonie Stöcker) in Satz 1 und einer kämpferisch starken Leistung in Satz 2 wurde das Match gegen den VC Schwandorf mit 25:11 und 25:22 gewonnen.

Die Neudrossenfelderinnen erreichten Platz 3 und damit die Qualifikation für die bayerische Meisterschaft, die am 18. März in Neudrossenfeld stattfindet. Turniersieger wurde der TSV Ansbach, der im Finale den TV Bad Windsheim mit 25:18 und 25:21 besiegte. cb

N.H. Young Volleys: Ina Baumann, Fanny Gnade, Larissa Klob, Hannah Lauterbach, Jana Rost, Elena Schleuppner, Leonie Schwarz, Antonia Schwenk, Jule Spindler, Leonie Stöcker, Saskia Tümpner, Sandra Ullrich