35. Rundschau-Cup: Live-Ergebnisse der Vorrunde

Bei der 35. Kulmbacher Hallenfußball-Stadtmeisterschaft, dem Rundschau-Cup, ist der zweite Spieltag beendet. Vatanspor Kulmbach gelang nach dem 2:2 gegen den ATS Kulmbach im ersten Spiel auch in der zweiten Partie beinahe eine Überraschung gegen den ausrichtenden VfB Kulmbach, doch in der letzten Spielminute traf VfB-Spieler Alexander Wachter noch zum 2:1-Endstand für den VfB. Damit ist der Ausrichter sicher im Viertelfinale.



Der VfR Katschenreuth gewann zweistellig gegen SV Burghaig (10:0) und hat damit ebenfalls schon die K.-o-Runde erreicht.









Vorrunde



Gruppe A ) SSV Kasendorf - Vatanspor Kulmbach 2:2

A ) VfB Kulmbach - TSV Melkendorf 5:0

B ) SSV Kasendorf - 1. FC Kirchleus 4:0

B ) BC Leuchau - TSC Mainleus 1:4

C ) VfR Katschenreuth - SV Motschenbach 1:1

C) TSV 08 Kulmbach - SV Burghaig 9:0

A ) SV Melkendorf - ATS Kulmbach 0:7

A ) Vatanspor Kulmbach - VfB Kulmbach 1:2

B ) TSC Mainleus - SSV Kasendorf 1:5

B ) 1. FC Kirchleus - BC Leuchau 2:1

C ) SV Burghaig - VfR Katschenreuth 0:10

C ) SV Motschenbach - TSV 08 Kulmbach 2:4

A ) TSV Melkendorf - Vatanspor Kulmbach :

A ) ATS Kulmbach - VfB Kulmbach :

B ) TSC Mainleus - 1. FC Kirchleus :

B ) SSV Kasendorf - BC Leuchau :

C ) SV Burghaig - SV Motschenbach :

C ) VfR Katschenreuth - TSV 08 Kulmbach :



Der erste Spieltag: Mit einem klaren 5:0-Auftaktsieg gegen den TSV Melkendorf unterstrich der ausrichtende VfB Kulmbach die Ambitionen auf den Titel. Stadtrivale ATS Kulmbach gelang im Eröffnungsspiel gegen den A-Klassisten Vatanspor Kulmbach hingegen nur ein 2:2-Unentschieden. Der Kreisklassist SV Motschenbach überraschte das Bezirksliga-Team VfR Katschenreuth mit einem frühen Führungstreffer und konstant starker Leistung. VfR-Spieler Sebastian Hoffmann glich aber zu Beginn der zweiten Hälfte zum 1:1-Endstand aus.