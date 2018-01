Spielen, toben, Spaß haben

DEin lustiges Spiel- und Spaßprogramm erwartet die Mädchen und Jungen bei Kulmbachs schönstem Kinderfasching am Dienstag, 13. Februar, in der Dr.-Stammberger-Halle. Die Stadthalle eignet sich bestens für die große Kinder- und Familienparty: Sie bietet genug Platz, um sich beim Tanzen und Spielen nach Herzenslust austoben zu können.

Das Vorbereitungsteam von Kreisjugendring, Landkreisjugendarbeit und Bayerischer Rundschau hat sich mächtig ins Zeug gelegt und sich jede Menge originelle Spiele ausgedacht, bei denen geschickte und sportliche Kids viel Spaß haben werden und obendrein etwas gewinnen können.



Mini-Playback und Showeinlagen

Die beliebte Mini-Playback-Show wird es auch wieder geben. Also: Schon mal daheim vor den Spiegel stellen und üben! Wer lieber zuschaut, kommt auch auf seine Kosten, denn es gibt spektakuläre Tanzvorführungen.

Die Veranstalter setzen wieder auf die Kreativität aller Kinder, wenn es um die Verkleidungen geht, und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. In der Dr.-Stammberger-Halle sind alle Gangster, Gauner und Ganoven, aber auch Polizisten, Cowboys, Indianer sowie Märchen-, Comic- und Fantasyfiguren herzlich willkommen.

Für die schönsten und witzigsten Kostüme gibt es tolle Preise. Einen Sonderpreis schreibt die Bayerische Rundschau für das schönste Zeitungskostüm aus. Gefragt ist dafür entweder eine ganz oder teilweise aus Zeitungen gebastelte Verkleidung oder ein aus Zeitungspapier gefertigtes Accessoire. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

In den vergangenen Jahren haben die Kulmbacher Kinder beim Basteln mit Zeitungen viel Geschick gezeigt: Vom Kleid mit Sonnenschirm über Hexenhüte und Piratenschiff bis hin zu Raumfahrer-Outfit und Ritter-Rüstung gab es viele kreative Verkleidungen zu bestaunen.



Hauptpreis: Familientag im Kino

Das schönste Zeitungskostüm belohnen wir mit einem Familientag im Kino für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Es lohnt sich also, sich richtig Mühe zu geben!

Die Aufgabe ist nicht allzu schwer zu lösen: Die großen Zeitungspapierbögen sind leicht zu verarbeiten und können in jede beliebige Form gebracht werden.

Alle ambitionierten Kostümschneider können auf das Thema Zeitung setzen, müssen es aber nicht. Andere originelle Einfälle werden selbstverständlich ebenfalls prämiert. Die Jury wird alle lustigen und schrägen Gestalten genau unter die Lupe nehmen und die schönsten auf die Bühne holen.

Wie schon in den Vorjahren erwartet die Gäste des Kinderfaschings wieder ein abwechslungsreiches Programm. Für die Spiele, bei denen alle mitmachen dürfen, zeichnet das Betreuerteam verantwortlich. Für Verschnaufpausen sorgen Show- und Gardetänze sowie die Tanzmariechen der 1. Kulmbacher Showtanzgarde und der TSC Main Dancer. Auch das Kinderprinzenpaar der Showtanzgarde wird zu Gast sein.



Karte rechtzeitig sichern

Der Eintritt kostet 2 Euro. Kinder, die noch nicht in die Schule gehen, dürfen kostenlos mitfeiern. Da nur eine begrenzte Anzahl an Karten vorhanden ist, sollte sich jeder, der sicher dabei sein möchte, sich seine Karte bereits im Vorverkauf sichern.



Alles Wichtige auf einen Blick

Veranstalter Kreisjugendring, Landkreisjugendarbeit und Bayerische Rundschau sowie Alte Spinnerei und Ökumenischer Kinderhort



Termin Dienstag, 13. Februar, Dr.- Stammberger-Halle, Kulmbach. Einlass ab 13 Uhr, Programmbeginn 13.30 Uhr, Ende 17 Uhr



Eintritt Karten gibt es in der BR-Geschäftsstelle im Kressenstein für zwei Euro. Kinder bis einschließlich fünf Jahre haben freien Eintritt.