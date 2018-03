So werden Kunst und Kultur für Kinder spannend

Eine Bereicherung





Symphoniker und Workshop



abo@kinderkultur-thurnau.de

Künstler und Termine

Bamberger Symphoniker

Theater Spielzeit

Susanne Noë

Ursel Scheffler

Mehr Infos

Eines Tages im Sommer 2017 saß Katharina Müller-Sanke mit ihrer sechsjährigen Tochter in der Aufführung eines Kinder-Musicals. "Es war laut und bunt und turbulent", erinnert sie sich. "Es war ein bisschen kitschig - und auch ein bisschen billig." Damals habe sie sich zum ersten Mal die Frage gestellt, ob es denn keine Möglichkeit gebe, Kinder an Kunst, an Theater, Malerei und Musik heranzuführen. Kindgerecht, verständlich und so, dass sie auch Spaß daran haben. Die 34-Jährige, die unter anderem als freie Journalistin arbeitet, hörte sich um, stöberte im Netz. Ein Angebot, das ihren Vorstellungen entsprach, fand sie nicht. Und eines Tages sei da plötzlich der Gedanke gewesen: "Dann mache ich es halt selbst."Wolfgang Krebs, der das Thurnauer Schlosstheater betreibt, war einer der ersten, mit dem die Kasendorferin mit Thurnauer Wurzeln über ihr Projekt sprach. Er zeigte sich sehr angetan. "Er hat mir gleich einen Kontakt hergestellt zu den Bamberger Symphonikern", erinnert sich Katharina Müller-Sanke. Wenig später stand der erste Programmpunkt ihrer neuen Veranstaltungsreihe."Kinderkultur in Thurnau" soll die heißen und gedacht ist sie für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. "Kunst und Kultur sollen Kindern nicht als etwas Langweiliges aus der Erwachsenenwelt präsentiert werden, sondern selbst erlebbar sein." Um den Kindern zu vermitteln, dass es sich um etwas Hochwertiges handelt, finden die Veranstaltungen zum größten Teil im Thurnauer Schloss statt - "und damit in einem würdigen Rahmen".Für den Thurnauer Bürgermeister Martin Bernreuther ist die Initative von Katharina Müller-Sanke nicht nur deswegen eine Bereicherung des kulturellen Lebens im Ort. "Ich freue mich, dass das Angebot nach und nach wächst, und ich freue mich vor allem, dass das auch an privaten Initiativen liegt", sagt Bernreuther. "Ich bin mir sicher, dass das funktionieren wird."Begeistert von der Idee, eine solche Veranstaltungsreihe in Thurnau zu etablieren, ist auch Wolfgang Krebs. Der Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter hat selbst einschlägige Erfahrung: Beim "Kinder-Kultur-Abo", das oberfrankenweit vor etlichen Jahren für volle Veranstaltungsäle sorgte, war er künstlerischer Leiter. Auch in Kulmbach war er seinerzeit aktiv. Das Kinder-Kultur-Abo war seinerzeit eingestellt worden, weil Ideengeber Lothar Reichelsdorfer nicht mehr weitermachen wollte. "Ich habe dann das Schlosstheater aufgemacht", sagt Wolfgang Krebs. "Nun habe ich für andere Initiativen keine Kapazitäten mehr." Umso mehr freue es ihn, dass Katharina Müller-Sanke nun aktiv geworden sei. "Sie kann auf jeden Fall auf mich zählen", versichert er. "Ich bin mir sicher, dass das funktioniert und dass die Leute auch nach gerne Thurnau kommen."Geboten wird schon zum Auftakt Hochwertiges: Am 29. Juli um 14 Uhr sind die Bamberger Symphoniker im Kutschenhaus zu Gast. Sie präsentieren den "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns, ein Musikstück, das wie kaum ein Zweites geeignet ist, Kindern die Besetzung eines klassischen Orchesters nahe zu bringen.Am 11. August geht es weiter mit dem "Theater Spielzeit" aus Landshut, das im Ahnensaal des Schlosses eines seiner lustigen, actionreichen Kinderstücke präsentieren wird. Selbst aktiv werden können die Kinder dann am 23. September in einem Kunstworkshop mit Susanne Noë, die den Buben und Mädchen das Werk von Pablo Picasso näherbringen will. Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe ist dann am 28. Oktober eine Lesung mit der Kinderbuchautorin Ursel Scheffler, Verfasserin zahlreicher "Leselöwen"-Geschichten und geistige Mutter des Kommissars Kugelblitz, vorgesehen.Was der Veranstalterin dabei sehr wichtig ist: "Es sind familienfreundliche Preise." Für Kinder kosten die vier Veranstaltungen im Abonnement 28 Euro, für Eltern 40 Euro. Für Geschwisterkinder wird es einen Nachlass geben. Natürlich muss niemand gleich alle vier Veranstaltungen buchen; auch Einzelkarten sind im Angebot. "Aber ich empfehle schon, alle Veranstaltungen zu besuchen, damit die Kinder auch erfahren, wie groß die Welt der Kultur ist", sagt Katharina Müller-Sanke. "Und wenn man's runterrechnet, dann kostet eine Veranstaltung ja deutlich weniger als ein Kinobesuch."Größere Kinder sind sicherlich in der Lage, alleine an den Veranstaltungen teilzunehmen. Die Eltern müssen sich in dieser Zeit zumindest bei der Auftaktveranstaltung nicht langweilen: vom 27. bis 29. Juli findet in Thurnau die Aktion "Schwantastisch" statt, während der es in dem Töpferort eine Menge zu entdecken gibt.Katharina Müller-Sanke hofft nun, dass ihr Angebot bei den Familien auf entsprechende Resonanz stößt - und dass sich noch Sponsoren finden: "Allein mit den Eintrittskarten sind die Kosten nicht gedeckt." Der Kartenvorverkauf läuft noch nicht. Reservierungen sind aber möglich unter"Karneval der Tiere", 29. Juli, 14 Uhr, Kutschenhaus im Thurnauer Schlossmit einem Kinderstück, 11. August, 14 Uhr, im Ahnensaal des Thurnauer SchlossesKunstworkshop zu Pablo Picasso, 23. September, 14 Uhr, am Schlossweiher ThurnauKinderbuchautorin, Lesung Gruselgeschichten, 28. Oktober, 14 Uhrzu "Kinderkultur in Thurnau" gibt es auf der Internet-Seite der Initiative.