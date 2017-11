"Six Pack" präsentieren Jubiläumsrevue vom Allerfeinsten

Mit der Verpflichtung der Gruppe "Six Pack A Capella Comedy" ist dem TSV Harsdorf ein ausgesprochener Glücksgriff gelungen. Zum einen war der Saal im Gemeindezentrum "Zur Tanne", der erstmals auch mit dem neuen Aufzug zu erreichen war, restlos ausverkauft. Zum anderen liefen die sechs Sänger in ihrem aktuellen Programm "Tschingderassabumm", mit dem sie ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum feiern, zur Höchstform auf.



Schon beim ersten Ton sprang der berühmte Funke auf das begeistert mitgehende Publikum über, es war eine Jubiläumsrevue vom Allerfeinsten. So war es auch kein Wunder, dass es am Ende des rund zweieinhalbstündigen Auftritts stehende Ovationen gab.





Knackige Arrangements



Die A-cappella-Gruppe trumpfte in Harsdorf mit tollen Stimmen, knackigen Arrangements und exzellente Harmonien auf. "Six Pack" kann für sich in Anspruch nehmen, zu den Top-Vokalensembles des Landes zu gehören.



25 Jahre Six Pack - und das ist erst der Anfang! Als Pioniere des Alcopops sind sie seit 1990 an allem schuld: an der Wiedervereinigung, den Tamagotchis (alle schon tot), der Reichstagsenthüllung, "Big Brother", Erich Ribbeck, dem Millenium Bug, den "No Angels", der Energiewende, ja sogar der Merkelraute. Sie sind auch schuld an den vielen Kochshows, aber das würde hier zu weit führen.



Wie das alles kam, zeigten sie in der sensationellen Enthüllungsshow "Tschingderassabumm" - eine Revue, die niemals hätte passieren dürfen, mit Highlights aus einem Vierteljahrhundert A-cappella-Piraterie und nagelneuen Schockern.





Edith Piaf trifft "Boss Hoss"



Da trifft Edith Piaf auf die Country-Möchtegernlegenden von "Boss Hoss", da crashen die "Fanta 4" mit Karacho in "Truck Stops" heile Westernwelt, da röchelt die "Spider Murphy Gang" mit Ossi-Ronnie um die Wette.



Auch in dieser Show bewies "Six Pack", wie gut man brillante Gesangsarrangements mit hanebüchenen Schnapsideen und einer zweistufigen Showtreppe in Einklang bringen kann.





Kömodiantische Passagen



Nicht nur mit ihren Stimmen boten die Künstler einen musikalischen Hochgenuss, wie etwa Bernd Esser, als dieser in die Rolle der französischen Sängerin Edith Piaf schlüpfte und wohl ihr berühmtestes Chanson "Non, je ne regette rien" ("Nein, ich bedaure nichts") sang, sondern auch die komödiantischen Passagen des Programms überzeugten restlos, als sich die sechs Sänger in südamerikanische Indios verwandelten und zu den Klängen der Panflöte "El Condor Pasa" intonierten.





Die pure Lust am Nonsens



Komödiantische Meisterwerke der Sangeskunst wechselten sich ständig mit unwiderstehlichem Klamauk ab, dabei mit brillianter Wortakrobatik und gesanglichen Höchstleistungen.



Die Besucher wurden von der Lust der sechs Akteure am Singen und am Nonsens förmlich angesteckt.