"Silhouettes" machen Musik mitten im Publikum

Am Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt es in einem Faschingsschlager. Für die Musiker der oberfränkischen Kultformation "The Silhouettes" geht es dann erst richtig los: Im Tanzcenter Deuber im Weismainer Ortsteil Modschiedel lassen sie alle Jahre wieder nach Anschluss der fünfte Jahreszeit mit Beat- und Rockoldies die Puppen tanzen.

Nicht kleckern, sondern klotzen - das hat sich das Sextett für seine diesjährige Rock-'n'-Roll-Fete am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr vorgenommen. "Wir werden auf der großen Bühne lautstark rocken und uns mit akustischen Instrumenten auf einer kleinen Bühne mitten im Publikum mit sanfteren Tönen in die Herzen der Zuhörer spielen", verrät Gitarrist und Sänger Werner Pöhlmann.



Spaß im Vordergrund

Die üppige Tanzfläche in der Modschiedler Traditionsgaststätte mache es möglich, sich unter die Fans zu mischen. In jüngster Zeit eröffnen die "Silhouettes", die sich seit über 50 Jahren großer Beliebtheit erfreuen, ihre Konzerte mit einem Lied, das sie mitten im Publikum spielen. "Dabei bemerkten wir, wie viel Spaß wir und unsere Fans dabei haben", erzählt Pöhlmann. Und so entschloss sich die Kapelle, ein Akustik-Konzert mit zehn Liedern in ihr Programm einzubauen.

"Wir wollen eingefahrene Gleise verlassen und Neues ausprobieren", sagt Pöhlmann, der die Nähe zu den Besuchern schätzt. "Sie können hautnah sehen und hören, dass jeder Ton unserer Musik noch handgemacht ist und kein 50-Mann-Orchester vorprogrammiert aus dem Keyboard kommt."



Zu sechst auf der Bühne

Im akustischen Teil des Abends gibt es Lieder wie "Hotel California" von den "Eagles" oder "Teach Your Children" von "Crosby, Stills, Nash & Young" zu hören. Auf der großen Bühne erklingen Gassenhauer von den "Rolling Stones", "U2", Joe Cocker oder den "Kinks". Interpretiert werden sie von Werner Pöhlmann, Matthias Amm, Christine Lösch (alle Gitarre), Klaus Seifert (Schlagzeug), Reinhard Hertrich (Bass) und Tim Taylor (Keyboard). Zudem singen alle sechs.



Denkwürdiger Tag

Das Konzert in Modschiedel könnte zu einem denkwürdigen Tag in der Geschichte der "Silhouettes" werden. Ein solcher war der 15. August 2002: Thomas Gottschalk sagte sie damals bei der Landesgartenschau in Kronach an. Seit seinen Jugendjahren zählt der heutige Ehrenbürger Kulmbachs zu den eingefleischten Fans der Beatkapelle, die sich im Landkreis Kulmbach seit Mitte der 60er Jahre großer Beliebtheit erfreut.

Weitere Meilensteine in der Karriere der Gruppe "Silhouettes" waren das Konzert mit der Rocklegende "Sweet" auf Schloss Tambach und 2003 der gemeinsame Auftritt mit den "Telstars". Die "Silhouettes" haben trotz des fortgeschrittenen Alters einiger Musiker nichts vom Glanz früherer Tage eingebüßt. Nach einer längeren Pause starteten die Musiker Anfang der 90er- ahre ein umjubeltes Comeback.

Seit vielen Jahren gehört das Wohnzimmerkonzert zum guten Ton eines jeden Rock- oder Popmusikers. Auch die "Silhouettes" könnten sich vorstellen, einmal in den eigenen vier Wänden eines Fans zu spielen. "Wir wurden schon mehrfach darauf angesprochen und sind der Idee nicht abgeneigt", so Pöhlmann.