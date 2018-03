"Sie sind mehr denn je gefragt"

42 Prüflinge aus acht Ausbildungsberufen des Handwerks wurden im Haus des Handwerks vom stellvertretenden Kreishandwerksmeister Hans Schwender feierlich freigesprochen. Die stärkste Gruppe der Junggesellinnen und Junggesellen stellten die Elektroniker für die Energie- und Gebäudetechnik mit 24 Absolventen. Fünf der acht Prüfungsbesten kommen aus der Gruppe der Feinmechaniker mit dem Schwerpunkt Konstruktionsbau. Zu den Prüfungsbesten zählten Julian Hempfling aus Kulmbach und Ferdinand Fiedler aus Bindlach - jeweils mit einer sehr guten Gesamtnote von 1,8.



Schwender stellte fest, dass die jungen Gesellinnen und Gesellen nunmehr ein Teil des oberfränkischen Handwerks sind: "Sie stehen nun am Beginn ihrer beruflichen Zukunft und damit stehen ihnen auch alle Wege offen. Heute ist ein guter Mitarbeiter mehr denn je gefragt."





Von der Pike auf gelernt

HWK-Vizepräsident Matthias Graßmann beglückwünschte die Nachwuchshandwerker zum erfolgreich gemeisterten Abschluss: "Der Gesellenbrief bescheinigt Ihnen, dass Sie ihren Beruf von der Pike auf gelernt und Ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Unter Ihnen sind auch acht junge Gesellinnen und Gesellen, die wir für ihre besonders guten Leistungen bei der Abschlussprüfung ehren werden. Das ist bei 42 Absolventen eine ganz hervorragende Quote."



Mit der Entgegennahme der Gesellenbriefe wird den jungen Gesellinnen und Gesellen auch bewusst, so der HWK-Vizepräsident, dass sie etwas geschaffen haben, nämlich das sichere Fundament für den beruflichen Werdegang. "Dass Sie heute freigesprochen werden, heißt aber nicht - und ich hoffe ich enttäusche Sie jetzt nicht - dass Sie nicht mehr lernen sollten", so Graßmann. "Stellen Sie sich auf veränderte Arbeitswelten ein, öffnen Sie sich für neue Techniken und Methoden, lernen Sie ständig neue Materialien und Prozesse kennen. Bleiben Sie neugierig."





560 jungen Leute in Ausbildung

Graßmann dankte den Ausbildern, Lehrern und den Mitgliedern des Prüfungsausschusses: "Ihre fachliche und pädagogische Kompetenz war und ist Voraussetzung dafür, dass in unserem System der dualen Ausbildung Theorie und Praxis tatsächlich so hervorragend miteinander funktionieren und harmonieren." Basis hierfür sind die 331 Betriebe der Kreishandwerkerschaft Kulmbach, die aktuell 560 junge Menschen engagieren.



Oberbürgermeister Henry Schramm verwies in seinem Grußwort darauf, wie wichtig für ihn Handwerker sind: "Ich wäre verloren! Handwerker sind für mich diejenigen, die mir über die kleinen Alltagssorgen einfach hinweghelfen. Wenn es Sie nicht mehr geben würde, würden viele von uns ganz schön dumm aus der Wäsche schauen."





"Erst einmal Geld verdienen"

Nach den Feierlichkeiten sprachen wir mit den beiden Prüfungsbesten Julian Hempfling (19) aus Kulmbach und Ferdinand Fiedler (21) aus Bindlach über die Ausbildung uns ihre Zukunft.



Wie geht es beruflich weiter?

Julian Hempfling: Ich werde weiter bei meiner Ausbildungsfirma Zaigler Maschnenbau in Kulmbach arbeiten und erst einmal Erfahrungen sammeln. Irgendwann will ich mich dann weiterbilden , ob jetzt als Meister oder Techniker, Weiß ich noch nicht. Je nach dem was mir dann vorschwebt.

Ferdinand Fiedler: Ganz genau weiß ich es noch nicht, aber ich werde es wahrscheinlich auf Techniker oder Meister abzielen. Jetzt werde ich aber erst Mal in meinem Lehrbetrieb, der Zanner Fahrzeugbau GmbH in Himmelkron, weiterarbeiten und Geld verdienen.



Was hat euch in der Ausbildung besonders gefallen?

Julian Hempfling: Für mich war die gesamte Ausbildung toll und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber an der Maschine fräsen oder an einer Steuerung selbstständig arbeiten, das hat mir besonders gefallen.

Ferdinand Fiedler: Der Karosserie- und Fahrzeugbauer ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf, denn wir haben ja mit allen verschiedenen Werkstoffen und Materialien sowie Verarbeitungs- und Formungstechniken zu tun.