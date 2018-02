Schwerer Unfall vor Schlömen

Glück im Unglück hatte am Dienstag kurz vor 20 Uhr ein 36-Jähriger aus dem östlichen Landkreis, der mit seinem BMW auf der Staatsstraße von Hegnabrunn in Richtung Schlömen fuhr. Kurz vor Schlömen kam er mit seinem Auto am Ende einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte circa 50 Meter über einen hart gefrorenen Acker. Am Ende des Ackers prallte er auf einen circa 2,5 Meter tiefer liegenden Weg, wurde erneut in die Luft geschleudert und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Nach diesem Anprall wurde er noch über einen daneben liegenden Bach, der nochmals circa 3 Meter tiefer vorbei fließt, geschleudert und blieb total beschädigt am gegenüber liegenden Ufer liegen.



Der Fahrer, der nicht mehr selbst aus dem Pkw kam, wurde nach der Bergung durch die Feuerwehr mit Verdacht auf Rückenverletzungen ins Klinikum Kulmbach eingeliefert. Zur Bergung waren die Feuerwehren aus Schlömen, Hegnabrunn, Neuenmarkt und Wirsberg mit circa 35 Kräften an der Unfallstelle. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von 60 000 Euro.