Schwerer Unfall auf der A 9 bei Bindlach

In Fahrtrichtung München kam es an der Anschlussstelle Bindlach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Pkw. Laut Polizei wurde eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, Feuerwehr und Rettungsdienste sind vor Ort.



Die Autobahn wurde komplett gesperrt. Eine weiträumige Umfahrung des Unfallbereichs wird empfohlen.



Ein ausführlicher Bericht folgt.