Schwerer Unfall auf B85 zwischen Kulmbach und Kronach: 19-Jähriger tot

In Kurve von Fahrbahn abgekommen





Genauer Unfallzeitpunkt noch unklar



Tödliche Verletzungen erlitt am frühen Sonntagmorgen ein 19-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 85 zwischen Kirchleus bei Kulmbach und Weißenbrunn im Kreis Kronach. Der junge Mann kam laut Polizei von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baumstumpf. Da es keine unmittelbaren Zeugen gibt, bittet die Polizei Kulmbach um Hinweise.Gegen 8.45 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen von der Fahrbahn schwer einsehbaren Unfallwagen. Der Fahrer war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.Nach bisherigen Erkenntnissen war der aus dem Landkreis Kronach stammende junge Mann mit seinem Auto von Kirchleus kommend in Richtung Kronach unterwegs. Kurz vor der Landkreisgrenze Kulmbach/Kronach kam er mit seinem Fahrzeug im Auslauf einer langgezogenen Linkskurve aus bislang nicht geklärten Gründen von der Fahrbahn ab, fuhr die angrenzende, abschüssige Böschung hinab und prallte gegen den Baumstumpf. Hierbei zog sich der Fahrer die tödlichen Verletzungen zu.Wann sich der tragische Unfall zugetragen hat, ist bislang nicht geklärt. Unmittelbare Unfallzeugen gibt es bislang nicht.Die Polizei Kulmbach hat die Ermittlungen zum konkreten Unfallhergang und zum genauen Unfallzeitpunkt aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth ergänzt hier ein Sachverständiger die Ermittlungsarbeit. Das Unfallfahrzeug, ein grauer Seat Ibiza, wurde zu Untersuchungszwecken sichergestellt.Die Polizei Kulmbach bittet im Zusammenhang mit ihren Ermittlungen auch um Zeugenhinweise. Fahrzeugführer, die nach Mitternacht im Bereich der Unfallstelle unterwegs waren und Beobachtungen gemacht haben, die sie möglicherweise jetzt mit dem Unfall in Verbindung bringen, sollen sich bei der Kulmbacher Polizei unter der Telefonnummer 09221/609-131 melden.