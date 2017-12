Schwer verletzt nach Vollbremsung: Autofahrerin erfasst Fußgänger in Oberfranken

Am Samstagvormittag wollte ein 54-Jähriger die Kulmbacher Straße in Stadtsteinach überqueren. Dabei erfasste den dunkel gekleideten Fußgänger eine Frau mit ihrem Auto, als sie die Kulmbacher Straße stadtauswärts befuhr.Trotz einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver auf feuchter Fahrbahn konnte die Fahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fußgänger erlitt durch den Zusammenprall schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Klinikum Kulmbach gebracht werden. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.