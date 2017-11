Schützengilde: Valerius Rack sahnt sechs Mal ab

Das sogenannte Abschießen beschließt bei der Königlich-Privilegierten Schützengilde Kulmbach das Ende einer Saison. Danach werden die erfolgreichsten Schützen geehrt. So geschehen am Freitagabend im Vereinsheim in der Karl-Jung-Straße, wo es galt, die Sieger des Wettbewerbs sowie die Vereinsmeister zu verkünden.



"Wir freuen uns über eine starke Teilnahme in diesem Jahr beim Abschießen, was für die Teilnehmer auch höhere Preisgelder bedeutete", sagte Dritter Schützenmeister Samuel Schneider. Die Startgebühren werden nämlich 1:1 an die gewinnenden Schützen ausgeschüttet. 44 Aktive gingen an den Start, 36 nahmen an der Vereinsmeisterschaft teil. "Das sind starke Zahlen", so Schneider.



Bei den Vereinsmeisterschaften gingen die ersten Plätze in den sechs verschiedenen Disziplinen an Valerius Rack (3), Markus Heidl, Guido von Stephanie und Samuel Schneider. Den 1. Platz in der Luftpistole der Schülerklasse holte sich die zwölfjährige Viktoria Gäbelein.



Mit Sondergenehmigung

Die Gymnasialschülerin ist mit Sondergenehmigung seit ihrem 10. Lebensjahr beim Schießsport dabei und es macht ihr viel Freude. "Es ist gut für die Konzentration", verriet Viktoria, wobei sie lieber mit der Luftpistole schießt. "Das ist etwas einfacher, weil beim Luftgewehr die Scheibe noch kleiner ist." Meist trainiert sie ein Mal pro Woche.

Beim Abschießen holte sich Valerius Rack den Sieg in drei der fünf Disziplinen, die anderen ersten Plätze gingen an Kurt Orendt und Tobias Schellein.



Auch überregional waren die Vereinsmitglieder 2017 erfolgreich und konnten in der Bezirks- und in der Gaumeisterschaft gute Plätze holen. So sicherten sich unter anderem Klaus Konrad, Valerius Rack, Jörg Hanel oder Markus John erste Plätze, ebenso Christian Sembach und Thomas Stöcker.

Bei den Bezirksmeisterschaften punkteten Valerius Rack und Wolfgang Fischer mit jeweils einem 2. und Klaus Konrad mit einem 3. Platz.



Mitgliederzahl steigt

"Ich freue mich über die Erfolge und die wachsende Mitgliederzahl", sagte Schützenmeister Hans-Peter Gäbelein und bedankte sich bei allen Helfern.



Die Einzelergebnisse



Abschießen



Luftpistole - Meisterserie

1. Valerius Rack, 99,6 Ringe; 2. Klaus Konrad, 99,0 Ringe; 3. Alexander Trofimov, 98,9 Ringe.



LG/LP Glückschuss

1. Kurt Orendt, 10,0-Teiler (Luftgewehr); 2. Wolfgang Fischer, 37,1-Teiler (Luftpistole); 3. Harald Grüner (37,4-Teiler (Luftpistole).



KK/GK Präzision

1. Valerius Rack, 100,9 Ringe (Kleinkaliber Sportpistole); 2. Guido von Stephanie, 98,2 Ringe (Großkaliber Sportpistole); 3. Klaus Konrad (97,5 Ringe (Kleinkaliber Sportpistole).



KK/GK Tiefschuss

1. Tobias Schellein, 94,4-Teiler (Großkaliber Sportpistole); 2. Guido von Stephanie, 154,6-Teiler (Großkaliber Sportpistole); 3. Valerius Rack, 193-Teiler (Kleinkaliber Sportpistole).



Ehrenscheibe

1. Valerius Rack, 111,2-Teiler (Kleinkaliber Sportpistole); 2. Samuel Schneider, 119,6-Teiler (Luftpistole); 3. Michael Popp, 122,1-Teiler (Kleinkaliber Sportpistole).



Vereinsmeisterschaft



Auflage (LG/LP)

1. Valerius Rack, 308,5 Ringe (Luftpistole); 2. Kurt Orendt, 285,4 Ringe (Luftgewehr); 3. Karl Heidl, 279,8 Ringe (Luftgewehr).



Luftgewehr - Schützenklasse

1. Markus Heidl, 355,4 Ringe; 2. Michael Mattes, 231,0 Ringe.

Luftpistole - Schülerklasse

1. Viktoria Gäbelein, 221,5 Ringe.



Luftpistole - Schützenklasse

1. Valerius Rack, 391,8 Ringe; 2. Alex Trofimov, 382,4 Ringe; 3. Thomas Stöcker, 365,8 Ringe.



Kleinkaliber-Kurzwaffe (jeweils Offene Klasse)

1. Valerius Rack, 286,5 Ringe; 2. Denis Konrad, 253,5 Ringe; 3. Wolfgang Fischer, 252,0 Ringe.



Großkaliber-Kurzwaffe

1. Guido von Stephanie, 355,0 Ringe (356); 2. Norbert Gnida, 355 Ringe (352); 3. Christian Sembach, 348,8 Ringe.



Unterhebel-C

1. Samuel Schneider, 27 Treffer; 1. Thomas Stöcker, 27 Treffer; 3. Jens Niklas, 17 Treffer.