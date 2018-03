Schüler leiten lukrativen Handel

Der Computerraum der Neuenmarkter Schule sieht auf den ersten Blick aus wie ein Großraumbüro. Konzentriert tippen die Schüler der neunten und zehnten Klassen auf den Tastaturen herum. Geschäftspapiere der Firma Allmö liegen herum. "Heute ist vielleicht was los", sagt Laura Kellner (18). Auch ihre "Kollegin" Corinna Just (16) hat alle Hände voll zu tun. Sie hat soeben für die schuleigene Firma Allmö eine Bestellung über fünf offene Aktenregale, zehn hohe Regale und 14 Regale mit Schiebetüren hereinbekommen.

"Die Firma Allmö ist unser Übungsunternehmen. In diesem Unternehmen lernen die Schüler in der Praxis, wie die Anforderungen aussehen, was schief gehen kann und was auch gut klappen kann", sagt der Außenstellenleiter der Wirtschaftsschule, Marco Stumpf. Vier Stunden pro Woche müssen die Schüler in der neunten und zehnten Jahrgangsstufe in dem Übungsunternehmen "arbeiten". Aktuell gibt es oberfrankenweit neun solcher Übungsunternehmen. In Bayern existieren laut Kultusministerium 77 Wirtschaftsschulen.

"Die Übungsunternehmen handeln auch untereinander, machen Geschäfte mit den anderen", sagt Stumpf. Die Büromöbelfirma mit dem klangvollen Namen Allmö ist ein typisches Mittelstandsunternehmen. "Wir arbeiten prozessorientiert. Die Schüler durchlaufen alle Abteilungen, lernen in der Praxis die verschiedenen Anforderungen des Einkaufs, der Lagerverwaltung und des Versandes kennen", sagt der Lehrer.

"Der wirtschaftliche Unterricht in der Wirtschaftsschule weist ein wesentlich höheres Stundenmaß auf als an vergleichbaren Schularten. Von großer Bedeutung ist dabei die Praxisorientierung", betont der Pressesprecher der Regierung von Oberfranken, Jakob Daubner. Allerdings gibt es erst seit dem Schuljahr 2014/15 das Fach "Übungsunternehmen". "Es handelt sich um ein Pflichtfach, das stundenmäßig ausgeweitet wurde und wahlweise als Abschlussprüfungsfach gewählt werden kann", so Daubner weiter.

Konkret bedeutet dies, dass die Schüler die Bestellungen der anderen Unternehmen möglichst schnell erledigen sollten. "Ich bearbeite die Bestellung noch heute", sagt Laura Erhardt (18). Dass sie eigentlich in die Pause gehen wollte, ist hinfällig. Die Bestellung muss noch raus. Denn natürlich sollen die Lieferzeiten kurz sein.

Gleich neben Laura Kellner tippt Alina Täffner auf der Computertastatur. Sie muss das Gewicht der Ware ermitteln. Und das ist gar nicht so einfach. "Im nächsten Schritt müssen die Schüler dann ermitteln, ob die Bestellung als Paket, mit dem eigenen Lieferservice oder per Spedition geliefert werden muss. Aber unser werkseigener Lieferservice funktioniert nur bis 100 Kilometer", erklärt Stumpf.

Doch in diesem Fall ist die Kilometergrenze ist überschritten. Der Zielort der Bestellung liegt in größerer Entfernung. Außerdem hat der Kunde so viele verschiedene Dinge bestellt, dass die Waren auf jeden Fall auf einer Palette verschickt werden müssen. "Wenn die Schüler die Waren verschicken, setzt sich der komplette Prozess in Gang. Aus unserem Warenwirtschaftssystem werden die Waren auch wirklich ausgebucht. Lieferscheine und Versandbestätigungen müssen geschrieben werden. Und natürlich auch Rechnungen.

"Ich habe den Quali schon, jetzt mache ich an der Wirtschaftsschule meine mittlere Reife. Die Arbeit im Übungsunternehmen ist gut, denn das alles ist wie in der Praxis", findet Laura Erhardt (18).

Jasmin Purucker (15) runzelt indes leicht genervt die Stirn. Schon wieder hat ein Kunde nicht bezahlt. "Das passiert dauernd. Ich schreibe jetzt gleich eine Zahlungserinnerung", schimpft sie und hofft, dass sich das Problem während ihres Osterurlaubes von selbst erledigt.

Die Staatliche Wirtschaftsschule Neuenmarkt führt Schüler aller Schularten ab der siebten Klasse zur mittleren Reife. Das war nicht immer so. Denn die Wirtschaftsschule Neuenmarkt war eine sogenannte Modellschule im Schulversuch "Kooperationsmodell Mittelschule und Wirtschaftsschule", blickt Daubner von der Regierung von Oberfranken zurück.

In der Modellphase beschränkte sich der Unterricht auf drei Klassen, der Übertritt erfolgte in der achten Klasse. Seit vergangenem Schuljahr wird die Wirtschaftsschule in vierstufiger Form geführt. Im Gegensatz zum M-Zug der Mittelschule und zur Realschule steht "Learning by doing" ganz oben auf dem Stundenplan. Briefe schreiben, Lieferscheine ausfüllen, Versandunterlagen fertig machen, Rechnungen, Zahlungserinnerungen und Mahnungen - die Schüler lernen die Praxis von der Pieke auf.