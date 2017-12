Schon Erich Kästner wusste: Das Leben ist ein Geschenk

Weihnachten - das klingt nach Besinnlichkeit und Harmonie. Das Weihnachtsfest könnte und sollte so schön sein. Erich Kästner hat das Fest der Liebe nicht ganz so harmonisch gesehen. Seine Gedichte und Erzählungen rund um die Weihnachtszeit sind in zwei dicken Bänden erschienen.





Zwei Männer- zwei Frauen



Fröhliches und Besinnliches ist zwar auch dabei, aber vor allem viel Sozialkritisches. Die Essenz aus Kästners gesammelten Weihnachtswerken hat das Schlosstheater Thurnau derzeit im Programm. Bei der musikalischen Lesung "Interview mit dem Weihnachtsmann" lesen und erzählen Wolfgang Krebs und Birgit Hächl Auszüge aus Kästners Gesamtwerk.



Musikalisch umrahmt wird die Lesung von Tanja Schaller (Querflöte und Akkordeon), die regelmäßig im Schlosstheater Thurnau zu sehen und zu hören ist, und von Martin Köhlerschmidt an der Gitarre.

"Morgen Kinder wird's nichts geben, nur wer hat, kriegt noch geschenkt" ist sicher eines der bekanntesten Gedichte rund um die Weihnachtszeit von Erich Kästner. Mit ihm beginnt der Abend. Im Interview mit dem Weihnachtsmann zeigt sich selbiger als Gauner - und beim Brief an den Weihnachtsmann wünscht sich das lyrische Ich Prügel für die Politik statt Spielzeug und anderer Geschenke.



Aber auch die zauberhafte Traumwelt der Kinder und ihr ehrliches Gespür wird beschrieben. Typisch für Kästner: geradlinig und ehrlich.





Großer Humorist



Erich Kästner, der große Humorist, satirische Schriftsteller, Kabarettist und bedeutende Kinderbuchautor, beschert uns mit der Sammlung von Weihnachtsgeschichten jede Menge Nachdenkliches und Besinnliches und lässt den Zuschauer immer mal wieder nicken und schmunzeln.



Der Abend erhellt im Kern, worum es zu Weihnachten eigentlich geht: das Leben als Geschenk wahrzunehmen. Er lässt den Zuschauer im Geiste an den warmen Kamin rücken und den Geschichten lauschen.



Wer Poesie liebt, Tiefgründiges, das zwar heiter, aber auch geistreich ist, der ist hier genau richtig.

Ein Abend ohne Klamauk, aber mit Hausmusik, kreativ arrangiert. Und mit Texten, die wahrhaft ans Herz gehen, die fröhlich sind und auch ernst.



So geht es weiter



Weitere Termine sind am 17. (ausverkauft) und am 23. Dezember.



Am 7. Januar findet auf der Bühne des Schlosstheaters Thurnau die nächste Premiere statt. Gespielt wird erneut ein literarisches Stück: "Humor liegt in der Luft - die Klassiker des deutschen Humors".



Karten gibt es wie immer telefonisch unter 09203/9738680 oder per E-Mail an info@schlosstheater-thurnau.de.