Schneidern mit Schere und Kleber

Nur noch ein paar Wochen bis zum Höhepunkt des Faschings: Der Kreisjugendring, die Landkreisjugendarbeit und die Bayerische Rundschau laden am Faschingsdienstag, 13. Februar, wieder zu einer tollen Party für Kinder ein. Ab 13.30 Uhr geht es in der Dr.-Stammberger-Halle wieder rund.



Aktionen zum Mitmachen

Ein lustiger Kinderfasching zum Toben, Spielen und Spaßhaben erwartet die Mädchen und Jungen. Dafür plant das Vorbereitungsteam wieder ein buntes Programm mit vielen Aktionen zum Mitmachen und Zuschauen. Langweilig wird es hier garantiert keinem Kind!

Mit einem ausgefallenen Kostüm macht die Party gleich doppelt Spaß. Tolle Verkleidungen kann man kaufen - muss man aber nicht. Kreative Kinder schneidern ihr Outfit selbst. Und das Beste ist: Das Material kostet fast nichts und liegt schon zu Hause bereit - Zeitungspapier! Die großen bedruckten Papierbögen sind leicht zu verarbeiten und können in jede beliebige Form gebracht werden. In den vergangenen Jahren haben uns die Kulmbacher Kinder und Jugendlichen mit spektakulären Verkleidungen schwer beeindruckt: Extravagante Kleider mit ausgestelltem Rock und gefalteten Blumen, Haifisch und Qualle, Roboter, Astronaut, Gangsterbraut, Popstar, Sterntaler und Ritter präsentierten sich der Jury. Da wurde natürlich nicht an Preisen für die kreativen Bastelkünstler gespart.

Die Mühe, ein Zeitungskostüm zu schneidern, wird auch dieses Jahr belohnt: Das schönste Outfit belohnen wir mit einem Familientag im Kino: Es gibt Eintrittskarten für zwei Kinder und zwei Erwachsene zu gewinnen - inklusive Popcorn und Getränken. Daneben gibt es viele weitere Preise. Es muss auch nicht das ganze Kostüm aus Papier bestehen: Ein originelles Accessoire aus Zeitungspapier genügt, um am Wettbewerb teilzunehmen.



Kleben, falten, rollen, nähen

Preiswürdig sind für uns außerdem weitere Verkleidungen zum Thema Zeitung: Vielleicht hat jemand eine lustige Idee für eine Aufmachung als Reporter, Fotograf oder Austräger? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.



Akrobatik zum Staunen

Alle ambitionierten Kostümschneider können auf das Thema Zeitung setzen, müssen es aber nicht. Andere originelle Einfälle werden ebenfalls prämiert. Die Jury wird alle lustigen und schrägen Gestalten genau unter die Lupe nehmen und die schönsten auf die Bühne holen.

Wie schon in den Vorjahren erwartet die Gäste des Kinderfaschings wieder ein lustiges und abwechslungsreiches Programm. Für die Spiele, bei denen alle mitmachen dürfen, zeichnet das Betreuerteam verantwortlich. Für Verschnaufpausen sorgen Show- und Gardetänze sowie die Tanzmariechen der 1. Kulmbacher Showtanzgarde und der TSC Main Dancer. Auch das Kinderprinzenpaar der Showtanzgarde wird zu Gast sein. Die beliebte Mini-Playback-Show gehört ebenfalls wieder dazu: Auch hier gibt es kleine Preise für eine gelungene Imitation des Lieblingskünstlers.



Infos Kinderfasching

Veranstalter Kreisjugendring, Landkreisjugendarbeit und Bayerische Rundschau sowie Alte Spinnerei und Ökumenischer Kinderhort



Termin Dienstag, 13. Februar, Dr.- Stammberger-Halle. Einlass ab 13 Uhr, Programmbeginn 13.30 Uhr, Ende 17 Uhr



Eintritt Karten gibt es in der Geschäftsstelle der Bayerischen Rundschau in Kulmbach im Kressenstein für zwei Euro. Kinder bis einschließlich fünf Jahre haben freien Eintritt.