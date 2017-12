Schnee und Glätte: Zahlreiche Unfälle in Franken

Oberfranken

Schneefälle haben am Sonntag vielerorts in Deutschland zu Unfällen und teils chaotischen Straßenverhältnissen geführt. Auch in Franken kam es zu einigen Verkehrsunfällen.Imkam es zu drei Unfällen aufgrund von Schneeglätte. Am Sonntagnachmittag kam eine 44-jährige Fiat-Fahrerin auf der schneeglatten Kreisstraße von Igelsdorf kommend nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich an einem steil absteigenden Straßengraben. Am Auto entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Die Fahrzeugführerin wurde mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma vom Rettungsdienst ins Klinikum Forchheim gebracht.Ebenfalls am Sonntagnachmittag befuhr eine 31-jährige Fahrerin eines Opels die Staatsstraße in Richtung Kunreuth. In einer scharfen Kurve kam diese in Rutschen, weshalb sie mit einem entgegenkommenden Madza einer 30-Jährigen kollidierte. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 2000 Euro.Ein Gesamtsachschaden von 5000 Euro war die Bilanz eines weiteren Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag im Kreis Forchheim. Dieser ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Neunkirchen am Brand und Kleinsendelbach, wo ein 57-Jähriger mit seinem Ford bergauf mit wohl nicht angepasster Geschwindigkeit ebenfalls auf die Gegenspur kam. Die ihm entgegenkommende 46-jährige Opel-Fahrerin konnte bergab bei glatter Fahrbahn nicht mehr abbremsen und stieß mit der Fahrzeugfront in die rechte Fahrzeugseite des Ford-Fahrers. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.Autofahrer hatten auch imhatten am Sonntag mit Schneefällen zu kämpfen. Wie die Polizei berichtet, befuhr gegen 14.00 Uhr eine 54-Jährige mit ihrem Auto die B303 von Marktleugast kommend in Fahrtrichtung Kupferberg.Auf schneebedeckter Fahrbahn geriet die 54-Jährige ins Rutschen und anschließend von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde sie leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Kulmbach gebracht. Gegen 14.50 Uhr kam ein 47-jähriger aus dem Kulmbacher Landkreis mit seinem Mazda von Leuchau kommend in Fahrtrichtung Trebgast beim Linksabbiegen in Lindau von der Straße ab und rutschte gegen mehrere Verkehrszeichen.In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam ein 22-jähriger mit seinem Honda auf der Kreisstraße KU 13 von Guttenberg kommend in Richtung Untersteinach im Auslauf einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke.Es entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 7000 Euro. Bei allen Unfällen war überhöhte Geschwindigkeit bei Straßenglätte die Unfallursache. Die Polizei weist nochmals eindringlich darauf hin, die Geschwindigkeit den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen.Imkam es zu einem Glätteunfall in Neustadt. Ein 47-jähriger Mann fuhr am Sonntagnachmittag mit seinem BMW von Sonneberg nach Neustadt, wie die Polizei berichtet. Direkt nach der Landesgrenze kam er wegen Glätte in einer Rechtskurve ins Rutschen. Der Wagen drehte sich und geriet in den Gegenverkehr. Dort fuhr gerade eine 35-jährige Frau mit ihrem VW Passat in Richtung Sonneberg. Durch den Zusammenstoß wurde der VW noch in die Leitplanke geschoben. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 30.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An beiden Wagen waren ordnungsgemäß Winterreifen montiert.Bei Baiersdorf imrutschte eine 20-jährige Autofahrerin aus Forchheim mit ihrem Polo in einer Rechtskurve auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr und kollidierte dort, obwohl sie nicht schneller als 30 km/h fuhr, mit dem entgegenkommenden Opel Astra eines 31-jährigen Mannes aus Baiersdorf. Glücklicherweise wurde keiner der fünf Fahrzeuginsassen verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden.Im Dienstbereich der Polizeiinspektionereigneten sich fünf Unfälle, die den winterlichen Straßenverhältnissen geschuldet waren. Am Sonntagnachmittag befuhr ein 71-jähriger Autofahrer die Strecke von Iffigheim in Richtung Tiefenstockheim. Auf der abschüssigen und schneebedeckten Straße geriet sein Auto ins Rutschen und driftete in den linken Straßengraben. Dabei wurde ein Hinweisschild ebenerdig umgefahren. Der Schaden: 2000 Euro.Eine 48-jährige Autofahrerin geriet auf Höhe Hörblach auf der Bundesstraße 22 in Richtung Kitzingen - ebenfalls aufgrund von Schneeglätte - ins Schleudern . Dabei drehte sich der Opel Corsa und prallte gegen den Mercedes eines 53-jährigen Mannes, der an der Einmündung nach Hörblach wartete. Hier beträgt der Schaden etwa 4500 Euro.Bei Schneeglätte gegen Verkehrszeichen gerutscht ist ein 33-jähriger beim Einfahren in den Kreisverkehr bei Rüdenhausen von Castell kommend. Der Schaden an Fahrzeug und zwei umgefahrenen Verkehrszeichen beträgt 4500 Euro.Auf der Strecke zwischen Reupelsdorf und Wiesentheid geriet am Sonntagnachmittag auf schneeglatter Straße eine 20-jährige Autofahrerin ins Schleudern und rutschte anschließend in den Straßengraben. Schadenshöhe hier: 2000 Euro.Bereits Sonntagfrüh befuhr eine 70-jährige Frau mit ihrem Skoda in Iphofen die Bahnhofstraße stadtauswärts. Dabei geriet ihr Fahrzeug ins Rutschen und stieß gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes eines 57-jährigen Mannes. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 14.000 Euro.