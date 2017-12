Schnee und Glätte: Teils schwere Unfälle im Landkreis Kulmbach

Der schwerste Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr beim Ködnitzer Ortsteil Kauerndorf. Eine 18-jährige Autofahrerin aus dem Raum Stadtsteinach war mit ihrem Opel Corsa in Richtung Kulmbach unterwegs. Kurz nach der Tankstelle geriet der Kleinwagen auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schlingern, stellte sich quer und prallte auf der linken Straßenseite mit einem entgegenkommenden Audi A 4.



Während dessen Fahrer, ebenfalls aus dem Landkreis Kulmbach, mit leichten Blessuren davonkam, erlitt die junge Frau schwerste Verletzungen. Sie war massiv eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit dem Rettungsspreizer aus dem Wrack befreit werden. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, besteht Lebensgefahr. Das Opfer wurde vom BRK ins Klinikum Kulmbach gebracht.



Die Feuerwehr Kulmbach war mit 27 Mann im Einsatz, die Feuerwehr Untersteinach mit neun und die Wehren aus Kauerndorf und Fölschnitz mit jeweils sechs. Die Aktiven, die die schwer verletzte 18-Jährige mit zwei Rettungssätzen bargen,sorgten auch für die Ausleuchtung der Unfallstelle.



Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei mit rund 15 000 Euro.



Für die Polizei herrschte am Sonntag Ausnahmezustand. Erstmals zu einem größeren Unfall ausrücken mussten die Beamten gegen 14.30 Uhr. Auf der Bundesstraße 289 hatte es zwischen Kulmbach und Kauerndorf in Höhe Kauernburg gekracht. Ein Auto war ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Es gab drei Leichtverletzte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Bergung und der Beseitigung einer Ölspur kam es zu Behinderungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.



Auch auf der B 85 hat es am Nachmittag einen schweren Unfall gegeben. Laut Polizei kollidierten bei Forstlahm zwei Autos auf schneebedeckter Fahrbahn. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt. Die Bundesstraße war zwei Stunden komplett gesperrt. Alle Unfallbeteiligten mussten ins Kliniken gebracht werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf 25 000 Euro.



Auf der Kreisstraße, die von Unterdornlach in Richtung B 85 führt, kam nahezu zeitgleich eine Autofahrerin in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und landete, auf dem Dach liegend, in der Böschung. Eine Person wurde schwer, eine weitere leicht verletzt.



Auch im Bereich der Stadtsteinacher Polizei hat es mehrere Male gekracht. Unter anderem in Wirsberg, Ködnitz und Ludwigschorgast. Bis zum frühen Abend gab es aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse nur Blechschaden. Personen wurden - Stand 18 Uhr - nicht verletzt.