Schloss Thurnau: Whiskey, Folk und viele Fotos

Irische Musik verschiedener Stilrichtungen, wunderbare Fotos in einer einmalig zusammengestellten Diashow, Geschichten von der Insel, irischer Stepptanz und ganz viel Guinness und Whiskey und mehr. Das Festival Celtic Castle im Thurnauer Schloss am vergangenen Wochenende war ein abwechslungsreicher kultureller Hochgenuss.



Das schlug sich auch in den Besucherzahlen nieder. Die verschiedenen Veranstaltungen waren durch die Bank ausverkauft, und viele zusätzliche Stühle mussten herangeschafft werden.



Dass das Festival im Thurnauer Schloss stattfand ist kein Zufall, auch wenn die Idee eher spontan geboren worden war. Der Pächter Matthias Hartl, der unter anderem das Hotel im Thurnauer Schloss betreibt, ist halb irischer Abstammung und hat von jeher eine enge Verbindung zur Insel.



Schon lange fand er, dass das Schloss den Charme Irlands und Schottlands hervorragend widerspiegelt. Auch Günter Karittke, der sonst das Thurnauer Schloss in all seinen Winkeln fotografiert, hat eine besondere Beziehung zu Schottland. Mehrere Wochen im Jahr verbringt er dort. Als Hartl und Karittke nun in diesem Sommer zusammensaßen, kamen sie ins Gespräch über ihre Liebe zu Irland und Schottland und die Idee eines kompletten Festivals war geboren. Und das ist dabei herausgekommen:



Freitagabend: Das Thurnauer Schlossfest hat schon Tradition. Es besteht aus literarischen Texten über die fiktive Eleonora Nachtauge - eine Eule, die sich mit der alten Schlossdame austauscht. Erzählt von Barbara Karittke.



Normalerweise wird dabei über die jüngsten Schlosssanierungen gesprochen. Das fand diesmal nur am Rande statt. Im Zentrum des Schlossfestes stand diesmal, dass das Schloss müde und erschöpft ist von den vielen Bauarbeiten der letzten Jahre und dringend Urlaub braucht. Durch seine Verbindungen zum Schloss Rosenau bei Coburg - schließlich sind Adelige und Schlösser fast immer irgendwie verwandt - kommt es auf die grüne Insel. Denn Queen Viktoria hat das Schloss Rosenau sehr oft besucht und war ihm verbunden. Und so wird auch die Verbindung Thurnaus nach Schottland konstruiert.



Günter Karittke und Hans Hager haben auf ihren letzten Fotoreisen nach Schottland zahlreiche Fotos gemacht und beeindruckende Aufnahmen von Land und Leuten mitgebracht. Untermalt von den abwechslungsreichen und sehr ausführlichen Erzählungen zur Reise fühlt sich der geneigte Besucher fast als wäre er selbst dort gewesen.



Neben der Multivisionsschau wird an diesem Abend auch Musik geboten. In lockerer Pub-Atmosphäre im Reitstall, aber auch auf der Bühne. Tim Browne - ein irischer Musiker mit viel Charisma und einer wunderbar samtig- rauen Stimme - untermalte den Abend musikalisch. Von seinem Äußeren und in der Art wie er spricht und singt verkörpert er eins zu eins schottisch-irisches Lebensgefühl.



Sein irischer Slang sorgt zwar dafür, dass sicherlich kaum einer im Saal seine Moderationen zwischen den Liedern wirklich versteht. (Mit dem Schulenglisch und dem Irischen ist es ja so als ob jemand einen Deutschkurs gemacht hätte und anschließend fränkische Dialekte verstehen sollte.) Aber das macht nichts. Denn gerade mit diesem Akzent sorgt er dafür, dass sich der Zuhörer innerlich versetzt fühlt auf die Insel.



Die Multivisionsshow ist mit über 300 Besuchern ein echter Publikumsmagnet. Der Applaus gibt den Organisatoren und Künstlern Recht.





Samstagabend: Andy Lang war schon oft im Thurnauer Schloss zu Besuch. Der Sänger und Musiker ist für viele aus der Region und darüber hinaus Sinnbild einfühlsamer traditioneller und moderner Musik. Oft mit Harfe, aber auch mit Gitarre und mit Witz und Charme nimmt er das Publikum für sich ein. So auch am Samstagabend beim Irish Folk Konzert im Kutschenhaus.



Mit seiner neuen Formation Andy Land and his Folk Freaks hat er das Haus gerockt. Fesselnde Balladen, wilde Rhythmen, traditionelles in neuem Gewand und witzige Moderationen: Andy Lang and his Folk Freaks hatten großen Spaß auf der Bühne und sorgten für Begeisterung.



Doch auch die scheinbaren Nebendarsteller hatten es in sich: Stevie McGee und Volker Rieß überraschten viele. Stevie McGee mit ihrer einzigartig vollen und fesselnden Stimme zauberte Amy McDonald auf die Bühne und ließ die Zuhörer an irischen Volksweisen und Kinderliedern teilhaben.



Sehr tolle Vorstellung. Ein Überraschungsgast sorgte an diesem Abend zusätzlich für Begeisterung: Colin Farrell - ein irischer Stepptänzer - verzauberte das Publikum. Er ist ein Großcousin von Wirt Matthias Hartl - so kam die Verbindung zustande. Mit riesen Power und Begeisterung fegte er in seinen Steppschuhen und unfassbarer Geschwindigkeit die Bühne. Den Abend runden Andy Lang, seine Band und Tim Browne ab, die gemeinsam dafür sorgen, dass - wer sich bisher noch nicht mit Irland verbunden fühlt - das spätestens jetzt tut.



Whiskey-Tasting: Whiskey ist eine Wissenschaft für sich. Es gibt Messeinheiten für die Rauchigkeit eines Whiskeys, Wasser in den Whiskey zu tropfen, macht den Geschmack des Whiskeys intensiver und sorgt für einen goldenen Rand und es macht einen riesengroßen Unterschied, in welchem Fass so ein Whiskey gelagert wird und was da vorher drin war.



Das alles und noch viel mehr wissen die Teilnehmer des Whiskeyseminars im Rahmen von Celtic Castle nun. Udo Sonntag, ein Lehrer aus Kulmbach, bietet seit 20 Jahren Whiskey Tastings an und hat am Wochenende auch im Schloss Thurnau viele Besucher für den Whiskey begeistert.



Acht Whiskeys wurden verkostet, und Udo Sonntag hat die Teilnehmer an seinem Wissen zur Entstehung und vielen Geschichten über die Destillen teilhaben lassen. Seine Whiskeys kommen von der Insel Islay aus der Destille Bruichladdich. Der Octomore 8.2 ist in Deutschland gar nicht erhältlich. Die Teilnehmer dürfen ihn exklusiv kosten.



Sechs Jahre lang lagerte er in einem 2nd fill Sauternes und dann noch zwei Jahre in einem Amaronefass. Auch Keimdauer und Rauchdauer (fünf Tage!) kann er genau erklären. Die Whiskeykenner nicken anerkennend.



Andy Lang, der Sänger, der später an diesem Abend auftreten soll, gehört nicht zu den Kennern. Trotzdem probiert er gerne. Udo Sonntag kredenzt seinen Favorit: einen Laddie Valinch, von dem es weltweit nur 258 Flaschen gibt. Einzelfassabfüllung nennt sich das. Neun Jahre war dieser Whiskey in einem Weinfass gelagert. Man schmecke die Trauben und Äpfel, erklärt Sonntag und kann die Gruppe und auch Andy Lang mit seiner Begeisterung anstecken.