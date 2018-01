Schilderwald am Badesee

Wer sich daran macht, die Schilder zu zählen, die rund um den Badesee in der Mainaue stehen, muss sich konzentrieren: Gut 50 Pfosten säumen den Rundweg. Viele davon tragen gleich mehrere Schilder.

Nach Ansicht der Stadt Kulmbach ist das notwendig. Besonders im Sommer treffen an der Kieswäsch Menschen mit unterschiedlichen Interessen aufeinander: Badegäste, Sonnenanbeter, Spazieregänger, Surfer, Angler.... Für ein friedliches Miteinander brauche es Regeln. Die werden übrigens - zumindest in der Hochsaison - kontrolliert.

Erfreulich dabei nach Auskunft der Stadt: Zu beanstanden gibt es insgesamt wenig.



