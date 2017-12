Rundschau-Leser backen Butterbrote

Kakao oder Schokolade, Zucker, Mehl, viele Gewürze und reichlich Butter: Weihnachtsplätzchen sind ganz schön gehaltvoll. Aber: "Lieber wenig essen, dafür was G'scheits!". Das sagt Hans-Dieter Herold, Bäcker und Genießer mit Sinn für Tradition. Er und seine Frau bescherten annähernd 30 Frauen und einem Mann am Samstag einen ebenso amüsanten wie genussvollen Nachmittag. In der Küche des Museumspädagogischen Zentrums im Mönchshof demonstrierten sie, wie die ""Butterbrote", eine Ur-Kulmbacher Plätzchen-Spezialität, hergestellt werden.

Den Anstoß für den Backnachmittag kam von der Bayerischen Rundschau. Dort hatte man registriert, dass viele vor allem jüngere Kulmbacher die Butterbrote nicht mehr kennen - und dass es die typischen Ausstechformen, die an eine halbierte Brotscheibe erinnern, nicht mehr zu kaufen gibt. Im Rahmen der Aktion "Rettet die Butterbrote!" wurden neue Ausstechformen produziert, Rezepte gesammelt und geprüft - und nun nachgebacken und verkostet.

Die Teilnehmer an diesem Backkurs lernten von Hans-Dieter Herold eine Menge: Warum es durchaus einen Unterschied macht, ob man Schokolade oder Kakao in den Teig gibt. Warum die Zutaten kühl sein sollten und der Teig eine gewisse Ruhezeit braucht. Warum der Teig nicht zu dünn ausgerollt werden sollte - und warum es beim Bestreichen mit Zuckerguss auf exaktes Arbeiten ankommt. Natürlich lieferte Herold nicht nur die Theorie. Die Kursteilnehmer durften selbst Hand anlegen, durften vorbereiteten Teig ausrollen, ausstechen und glasieren und dann auch selbst einen Teig kneten, um ihn daheim nach ausreichender Ruhezeit fertig zu backen. Dafür, dass genügend Zutaten für viele, viele Plätzchenteller zur Hand waren, sorgte als Sponsor der Kulmbacher Real-Markt.

Nach einigen ebenso lehrreichen wie amüsanten Stunden verabschiedeten sich die Teilnehmer, im Gepäck nicht nur Teig, sondern auch fertige Plätzchen, die hin und wieder nicht ganz so perfekt geraten waren, aber auf jeden Fall wunderbar schmeckten: Nach Butter, Zucker, Gewürzen - "was G'scheits" halt.



Ein ausführlicher Bericht mit vielen praktischen Tipps und vielen Fotos folgt.