Rugendorfer Firma produziert "selbstheilende Fenster"

Wer kennt das nicht: Wenn Holzbauteile lange der Witterung ausgesetzt sind, leiden sie. Und oft müssen sie unter großem finanziellem Aufwand ausgetauscht werden. Dann nämlich, wenn Feuchtigkeit unter die Deckschicht gelangt und das Holz zersetzt.



Dieser virulenten Entwicklung hat ein Betrieb aus dem Kreis Kulmbach den Kampf angesagt. Die Schreinerei Roland Schnaubelt baut "selbstheilende Fenster", die wesentlich länger überdauern. Möglich macht das eine neue, revolutionäre Technologie, die der Rugendorfer Betrieb als bislang erste Firma Deutschlands anbietet.





Revolution auf dem Markt



Juniorchef Franz Schnaubelt ist von diesem Novum im Fensterbau überzeugt: "Ich bin mir sicher, dass dies den Markt nachhaltig verändern wird." Doch was macht das Ganze so einzigartig? Dreh- und Angelpunkt der innovativen Technik ist im Wesentlichen eine Spezialfarbe, die auf das Holz als Zwischenbeschichtung aufgetragen wird. Dieses Produkt hat herausragende Eigenschaften und ist geeignet für alle maßhaltigen Bauteile wie Fenster, Türen oder auch Pfosten-Riegel-Fassaden. Die Farbe ist sehr flexibel, so dass sie die Materialbewegungen des lebendigen Werkstoffes Holz klaglos mitmacht - ganz egal, ob es nun quillt oder schwindet.



Das Alleinstellungsmerkmal jedoch ist die besondere Zusammensetzung. In dem Lack einer österreichischen Firma sind Mikro-Kapseln eingeschlossen.





Mikroperlen im Lack



Die tragen ihrerseits Farbmaterial in sich, das dauerhaft flüssig bleibt. Wird nun das Holzbauteil einer starken mechanischen Beanspruchung ausgesetzt, wie es beispielsweise bei Unwettern durch Hagelschlag häufig vorkommt, dann platzen diese Mikroperlen auf. Die flüssige Farbe kann austreten und die beschädigten Stelle reparieren, indem sie sie auffüllt.



"Das alles passiert auf der molekularen Ebene", verdeutlicht Franz Schnaubelt. Herkömmliche Schichtaufbauten können da nicht mithalten: Im geschilderten Fall entstehen bei ihnen mikroskopische kleine Risse, die die Feuchtigkeit ins Holz eindringen lassen. Dort kann es dann sein zerstörerisches Werk beginnen: Nach und nach beginnt das Fenster zu faulen, bis es irgendwann nicht mehr zu retten ist.



Doch mit diesem neuartigen Lack ist dem Verfall ein Riegel vorgeschoben. Die Technologie ist so neu, dass die Schreinerei Schnaubelt der erste bundesdeutsche Betrieb ist, der diese "selbstheilenden Fenster" produziert. Dazu gehört allerdings ein gerüttelt Maß an Knowhow. Denn das Holz muss insgesamt acht Verarbeitungsschritte durchlaufen, bis es fertig ist: mehrfaches Schleifen mit unterschiedlichen Körnungen etwa, eine Grundierung, das Schließen von sogenannten V-Fugen und die Decklackierung.





Dicker als Honig



Auch verarbeitungstechnisch musste sich das Rugendorfer Unternehmen umstellen. Da die Substanz dickflüssiger als Honig ist, mussten die Spritzdüsen und Filter angepasst werden. Laien können den neuen Lack jedenfalls nicht verarbeiten, und im Baumarkt ist er auch nicht erhältlich. Er wird nur an ausgesuchte Fachbetriebe ausgeliefert, wie Schnaubelt feststellt.



Sehr positiv schlägt zubuche, dass der High-Tech-Lack sehr umweltfreundlich ist, da er auf Wasserbasis hergestellt wird. Dem Einsatz in sensiblen Bereichen steht ebenfalls nichts im Weg. Die "selbstheilenden Fenster" können problemlos in denkmalgeschützten Gebäuden verwendet werden.

Trotz all der geschilderten Vorteile hält sich der finanzielle Mehraufwand für diese Art von Fenstern in sehr überschaubaren Grenzen: Er beträgt weniger als zehn Prozent. Rechnet man den ersparten Sanierungs- und Pflegebedarf herkömmlich produzierter Holzfenster gegen, spart der Bauherr unterm Strich sogar einiges an Geld ein. Ein zugkräftiges Argument. Inzwischen interessieren sich Fachzeitschriften wie der "Bau- und Möbelschreiner" für diese Neuheit. Aber auch Bauherren haben bereits erste Aufträge vergeben. Die neuen Fenster zieren bereits das Rathaus in Bad Berneck.





Die Firmengeschichte



Die Schreinerei wurde 1973 von Roland Schnaubelt gegründet. Noch heute arbeitet der 69-Jährige Seniorchef im Betrieb mit. Juniorchef ist der 33-jährige Fachwirt des Handwerks, Franz Schnaubelt. Insgesamt acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören zum Team, das schon des öfteren mit der Erledigung von Spezialaufträgen von sich reden gemacht hat. So hat das Unternehmen Fenster mit Strahlenschutz entwickelt oder auch an der Sanierung der Technischen Universität München mitgewirkt. Für die Sanierung der 4,5 Kilometer langen Mega-Ferienanlage Prora ("Koloss von Rügen") lieferte Schnaubelt 830 dreiteilige Fenster.