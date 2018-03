Reinhard Englert ist ÖDP-Direktkandidat

"Ich habe schon immer über den Tellerrand des Landkreises Lichtenfels hinausgeschaut", begründete Reinhard Englert aus Mainroth seine Direktkandidatur für die ÖDP für den Landtagswahl-Stimmkreis Wunsiedel-Kulmbach. Der 67-jährige Volksschullehrer im Ruhestand, der mit der Burgkunstadter Stadträtin Edith Berg (Bürgerverein) verheiratet ist, geht für die Ökologisch-Demokratische Partei ins Rennen um einen der 90 Sitze, die im Maximilianeum für Direktkandidaten vorgesehen sind.

Der Kandidat aus dem Burgkunstadter Ortsteil Mainroth erinnerte an die vielen Themenbündnisse im Landkreis Kulmbach, wo er im Schulterschluss mit anderen Parteien und Verbänden für den Ausstieg aus der Atomenergie und eine Energiewende demonstriert habe. "Die Wirtschaft hat dem Gemeinwohl zu dienen", untermauerte er seine Forderung nach einer Wirtschaftswende.

Englert wurde für sein Engagement als Initiator und Geschäftsführer der Bürgersolarstrom Burgkunstadt-Mainroth GbR und für die Umsetzung von Umweltprojekten bereits mit dem Umweltpreis des Landkreises Lichtenfels ausgezeichnet. Für Englert bedeutet Gemeinwohlökonomie konkret, dass lebenswichtige Ressourcen wie Ackerböden, Bodenschätze oder Trinkwasser nicht kurzfristig privaten Gewinninteressen von Großkonzernen geopfert werden. "Für mich gilt: Mensch vor Profit. Fairhandel anstatt Freihandel", betonte der Ökodemokrat. Als ehemaligem Pädagogen ist es ihm ein Herzensanliegen, den Lehrern an den Schulen ausgebildete Betreuer zur Seite zu stellen. Mit dieser Doppelbesetzung hätten andere europäische Länder gute Erfahrungen gemacht. Die geplante Südost-Stromtrasse durch den Landkreis Kulmbach lehnte Englert ab. Zum Kandidaten für die Oberfrankenliste wurde Konrad Bachmeyer aus Trebgast gewählt, der Schatzmeister im Kreisverband Kulmbach-Lichtenfels ist.

Im Anschluss an die Nominierungsversammlung im Hotel "Drei Kronen" in Burgkunstadt fand die Hauptversammlung des ÖDP-Kreisverbandes Kulmbach-Lichtenfels statt, bei der ebenfalls gewählt wurde. Thomas Müller aus Burgkunstadt wurde einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt.