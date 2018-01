Rätsel um schneeweißen Fundhund ist gelöst

Ein Mann betritt am Wochenende ein Kulmbacher Hotel. Er hat einen Hund dabei, der sofort ins Auge sticht: Der Rüde ist schneeweiß und offensichtlich gut gepflegt. Dieser Hund wird später am Sonntag allein in einem der Hotelzimmer gefunden. Von seinem Herrchen fehlt da bereits jede Spur.



Der Hund landet schließlich am Abend im Tierheim. Leiterin Susi Schilling postet den Fundhund sofort auf der Facebook-Seite der Einrichtung und fragt, wem der Vierbeiner aufgefallen ist. "Dieser kastrierte Rüde wurde von einem Hotelgast in einem Hotel in Kulmbach auf dem Zimmer zurückgelassen. Der junge Rüde ist kniehoch und etwas moppelig. Er ist gechipt, allerdings nicht registriert. Sein Besitzer hat sein Handy und seine Jacke im Zimmer zurückgelassen. Wir würden jetzt gerne wissen, wo er sich aufhält. Ein bisschen haben wir auch Sorge, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte..." Der Hund konnte trotz Chip über keine der einschlägigen Datenbanken zugeordnet werden.



Große Resonanz auf Facebook

Die Reaktionen auf den Online-Beitrag sind beachtlich, fast 180 Nutzer kommentieren ihn. Am Montagmorgen folgt ein Update: "Es hat sich eine gute Freundin des Hundebesitzers gemeldet. Sie wird ,Milk' morgen abholen und auch bei sich behalten", schreibt Susi Schilling. Immerhin scheint also zumindest das Schicksal des Hundes eine gute Wendung zu nehmen.



Das bestätigt auch Polizeipressesprecherin Anne Höfer auf BR-Nachfrage. "Der Hund wird seiner Familie zugeführt." Was aber ist mit seinem Herrchen geschehen? "Die Identität des Besitzers ist bekannt, er stammt aber nicht aus dem Kreis Kulmbach." Weitere Details, auch zum Verbleib des Gesuchten, wollte sie nicht mitteilen. "Ich kann aber sagen, dass eine Suchaktion im Grünwehr nichts mit diesem Fall zu tun hat, dessen Klärung die Kriminalpolizei übernommen hat."



Nach Informationen der BR hat das Verschwinden des Mannes einen tragischen Hintergrund: Offenbar hat sich der Unbekannte am Sonntagvormittag das Leben genommen, indem er sich vor einen Zug warf. Die Polizei wollte diese Angaben gestern nicht bestätigen, dementierte sie aber auch nicht.