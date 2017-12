1 / 1

Während des Winters solle nirgends an der Staatsstraße durch Presseckgeparkt werden, appellierte Bürgermeister Siegfried Beyer in der Gemeinderatssitzung. Man brauche Platz für den von der Fahrbahn geräumten Schnee und gleichzeitig auch Platz am Straßenrand für den Schnee von den Gehsteigen - andernfalls könnten diese nicht geräumt werden.Klaus Klaschka