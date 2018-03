Lerchenfeld hat Platz 2 auf CSU-Oberfranken-Liste für die Landtagswahl

Spitzenkandidat für die Oberfranken-CSU ist die bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml aus Bamberg, gefolgt von Ludwig Freiherr von Lerchenfeld aus dem Stimmkreis Wunsiedel-Kulmbach, Gudrun Brendel Fischer aus Bayreuth sowie Martin Mittag, Direktkandidat aus Coburg.



In ihrer Rede hob Melanie Huml die jüngsten Erfolge Oberfrankens hervor. Sie verwies u.a. auf die Behördenverlagerungen Richtung Oberfranken, die Investitionen in Kliniken in ganz Oberfranken sowie die positive wirtschaftliche Entwicklung, die Oberfranken auch durch Unterstützung aus München erreicht hat. Besonders stolz sei man darauf, dass der Unterschied bei den Arbeitslosenquoten in den verschiedenen Regionen des Bezirks praktisch verschwunden seien.



Für die Bezirkstagswahl führt der Kulmbacher Oberbürgermeister Henry Schramm die Oberfrankenliste an, gefolgt von Birgit Weber, der Coburger Bürgermeisterin, dem Lichtenfelser Landrat Christian Meißner und dem Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner.



Spitzenkandidat Schramm verwies auf die Bedeutung des Bezirks im kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Bereich. Sozialpolitische Fragen würden für die Menschen vor Ort immer mehr an Bedeutung gewinnen. Diesen Anliegen der Menschen fühle sich die CSU in besonderer Weise verpflichtet.



Die Veranstaltung in Bayreuth stand unter dem Eindruck der tags zuvor stattgefundenen Wahl des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. CSU-Bezirksvorsitzender Hans-Peter Friedrich konstatierte eine Aufbruchsstimmung, die es gelte, für den bevorstehenden Wahlkampf zu nutzen und zum Wohle Oberfrankens und Bayerns ein überzeugendes CSU-Ergebnis zu erzielen.



CSU-Liste Landtagswahl:

1. MdL Melanie Huml (402 Stimmkreis Bamberg-Stadt)

2. MdL Ludwig Freiherr von Lerchenfeld (Liste, Kulmbach)

3. MdL Gudrun Brendel-Fischer (403 Stimmkreis Bayreuth)

4. Martin Mittag (404 Stimmkreis Coburg)

5. MdL Alexander König(406 Stimmkreis Hof)

6. Paul-Bernhard Wagner (Liste, Hof)

7. Rosi Kraus (Liste, Forchheim)

8. MdL Martin Schöffel (408 Stimmkreis Kulmbach)

9. Holger Dremel (401 Stimmkreis Bamberg-Land)

10.Dr. Michael Hohl (Liste, Bayreuth)

11. MdL Michael Hofmann (405 Stimmkreis Forchheim)

12. Stefan Kuhn (Liste, Bamberg-Stadt)

13. Michael Schulz (Liste, Coburg)

14. Alexander Hummel (Liste, Bamberg-Land)

15. Christian Zorn (Liste, Kronach-Lichtenfels)

16. MdL Jürgen Baumgärtner (407 Stimmkreis Kronach-Lichtenfels)



CSU-Liste Bezirkstagswahl

1. Henry Schramm (408 Stimmkreis Kulmbach)

2. Dr. Birgit Weber (Liste, Coburg)

3. Christian Meißner (407 Stimmkreis Kronach-Lichtenfels)

4. Dr. Harald Fichtner (406 Stimmkreis Hof)

5. Johann Kalb (401 Stimmkreis Bamberg-Land)

6. Christa Reinert-Heinz (Liste, Bayreuth)

7. Dr. Ulrich Schürr (405 Stimmkreis Forchheim)

8. Thomas Söder (402 Stimmkreis Bamberg-Stadt)

9. Sebastian Straubel (404 Stimmkreis Coburg)

10. Dr. Stefan Specht (403 Stimmkreis Bayreuth)

11. Patricia Rubner (Liste, Hof)

12. Dr. Christian Lange (Liste, Bamberg-Stadt)

13. Günther Edl (Liste, Forchheim)

14. Anneliese Gölle (Liste, Bamberg-Land)

15. Klaus Löffler (Liste, Kronach-Lichtenfels)

16. Dr. Karl Döhler (Liste, Kulmbach)