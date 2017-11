Plassenburg: Was sich die Kulmbacher wünschen

Wie kann die Plassenburg attraktiviert werden? Die Mitmachaktion stieß auf große Resonanz: Eine Vielzahl von Bürgerwünschen und Gedankenspielen gingen bei den Freunden der Plassenburg ein. Kletterwand, Brunnen und modernere Museen - jetzt liegt eine umfangreiche Ideensammlung vor.



Die Vorschläge mit Veränderungen, Neuerungen und Verbesserungen wurden an den Präsidenten der Schlösserverwaltung, Bernd Schreiber, übergeben. Man wolle, so Weith, dazu beitragen, etwas gegen die sinkenden Besucherzahlen auf der Burg zu unternehmen. "Für die Teilnehmer gab es keine Denkverbote", sagte der Freunde-Vorsitzende. Über 50 schriftlich ausgearbeitete Bürgerwünsche zeigen, "dass die Kulmbacher sehr an ihrer Plassenburg interessiert sind und ihnen die Attraktivierung wirklich am Herzen liegt".



Gerade bei der vielfach geforderten besseren Verkehrserschließung - genannt wurden Seilbahnen, Aufzüge im Inneren des Burgberges und Parkplätze für Busse und Pkw auf dem ehemaligen Reitgelände - zeigte sich Weith zuversichtlich: "Wir Freunde der Plassenburg sind gespannt auf die Ergebnisse des angekündigten Gutachtens zur Verkehrserschließung und nehmen den Staatsminister Markus Söder beim Wort, dass diese Pläne umgesetzt werden."



Wohnungen oder Hotel

Zur Nutzung der teilweise leerstehenden Kasernenhofbauten wurde vorgeschlagen, hier entweder Wohnungen, Büros oder Hotelzimmer einzurichten. Viele Eingaben befassten sich mit den unzulänglichen und teilweise schwer zu erkennenden Hinweistafeln auf der Plassenburg. "Im Kasernenhof fühlt man sich fast verloren", hieß es. Oder: "Den Eingangsbereich und den Schönen Hof sollte man besser ausschildern."



Mehr kinder- und jugendfreundliche Einrichtungen wurden angeregt, wie ein Abenteuerspielplatz oder eine Kletterwand auf dem Burggelände. Zudem solle mehr Wert auf Barrierefreiheit gelegt werden. Eine engere Zusammenarbeit der Museen mit den Schulen wurde angeregt. Und für Vereine und Firmen solle es günstig zu mietende Tagungs- und Veranstaltungsräume geben.



Im Schönen Hof sollte der Brunnen aus dem 16. Jahrhundert, den die Nationalsozialisten in den dreißiger Jahren weggerissen haben, wieder aufgebaut werden. Zu den Museen gab es viele Anregungen, die vor allem die bessere und modernere Ausstattung betreffen. Ein Gesamtkonzept zur künftigen musealen Nutzung der Burg wurde vielfach gefordert. "Radikal, aber für die Freunde der Plassenburg durchaus überlegenswert, ist es, die Museen der Stiftung aus der Hochburg in die teils leeren Gebäude im Kasernenhof zu verlegen und die Hochburg Hof den staatlichen Museen zu überlassen", so Weith. So hätten beide Museumsbetreiber mehr Raum zur Entfaltung.



Die Internetauftritte der Burg - unter anderem www.plassenburg.de - sollten modernisiert werden. Unbedingt müsse die Stelle des Museumsleiters nach langer Vakanz wieder besetzt werden.



Museumsleitung wieder besetzen

"Das sind enorm viele Vorschläge, und es ist klar, dass sie nicht alle und schon gar nicht sofort umgesetzt werden können", stellte Weith fest. Doch es seien Anstöße aus der Bevölkerung - und auch mit der einen oder anderen kleineren Maßnahme könne schon viel für die Plassenburg erreicht werden.



Präsident: Rückmeldung kommt

Präsident Schreiber und Oberbürgermeister Henry Schramm bedankten sich für das Engagement des Vereins. Die Schlösserverwaltung werde die Ideensammlung ganz genau anschauen. Es werde auch eine Rückmeldung aus seinem Haus geben. Landrat Klaus Peter Söllner zeigte sich ebenfalls aufgeschlossen für die Anliegen der Bürger: "Das ist ein Brainstorming auf breiter Basis in Stadt und Landkreis."