Opel landet in der Baustelle

Der Mann war in Fahrtrichtung Bamberg unterwegs. Kurz vor der Baustelle Thurnau wollte er noch schnell einen Sattelzug überholen. Dabei unterschätzte er die Entfernung bis zur Baustelle, die auf Höhe der Anschlussstelle Thurnau-Ost auf der linken Fahrbahnseite beginnt. Als er noch auf gleicher Höhe mit dem Sattelzug war, fuhr er bereits in die Baustelle. Der Opel überfuhr die Bodenschweller, beschädigte vier Baken mit Beleuchtung, touchierte mit der linken Fahrzeugseite die Mittelschutzplanke und kam im Baustellenbereich zum Stehen.

Der Schaden am Opel wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt. An den Schutzeinrichtungen dürfte ein Schaden von circa 2000 Euro entstanden sein. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, muss aber mit einem Bußgeld und Punkten rechnen.