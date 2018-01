Ölunfall bei Leuchau: Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen zum Ölunfall am Freitagabend in Leuchau dauern an. Wie berichtet waren dort Flüssigkeiten aus einem Tankfahrzeug ausgelaufen. Die Polizei prüft nach Aussage eines Sprechers derzeit, ob ein technischer Defekt die Ursache war oder menschliches Versagen. Die Gefahr, dass ausgelaufenes Öl in den Roten Main gelangt, scheint gebannt. Die Ölsperren, die im Erlenbach, einem Main-Zufluss, ausgebracht worden seien, hätten offensichtlich ihren Zweck erfüllt. Nach dem Unglück hatten Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes vor Ort die Lage begutachtet. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Auskunft.