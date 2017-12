Oberfrankens Azubis sind Spitze

Acht "Super-Azubis", also die besten Absolventen Deutschlands in einem IHK-Ausbildungsberuf, kommen aus Oberfranken, sieben davon aus dem Einzugsgebiet der IHK für Oberfranken Bayreuth. "Damit hat Oberfranken, wie schon in den Vorjahren, eine weit überdurchschnittliche Zahl an Bundesbesten", freut sich IHK-Hauptgeschäftsführerin Gabriele Hohenner. Bei einer Gala in Berlin wurden sie ausgezeichnet.



"Kommen in Deutschland auf eine Million Einwohner 2,57 Bundesbeste, sind es in Bayern 3,97 und in Oberfranken sogar 7,55, also dreimal so viele wie im Bundesdurchschnitt", zeigt Bernd Rehorz auf, IHK-Bereichsleiter Berufliche Bildung. Dabei handelt es sich nicht um eine Eintagsfliege, wie Rehorz betont. Vielmehr weisen die oberfränkischen Ausbildungsabsolventen seit Jahren ähnliche Spitzenresultate auf. "Wir haben in Oberfranken offenbar eine ganz besondere Symbiose. Hier treffen erstklassige Auszubildende auf hervorragende Ausbildungsbetriebe und höchst engagierte Berufsschullehrer", so Hohenner.



Rund 300 000 Prüfungsteilnehmer verzeichneten die deutschen IHKs alleine 2017. Von diesen 300 000 wurden in 207 Ausbildungsberufen 213 Absolventen ausgezeichnet, die in ihrer Abschlussprüfung die höchste Punktzahl erreicht haben, also die Besten in ihren Berufen sind. Bei einer von Barbara Schöneberger moderierten Gala in Berlin mit rund 1000 Gästen wurden die Bundesbesten von Eric Schweitzer, dem Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, und Günther Oettinger, dem EU-Kommissar für Haushalt und Personal, mit Urkunden ausgezeichnet.





Acht Bundesbeste aus Oberfranken



Tatjana Weber aus Kronach ist die beste Bankkauffrau Deutschlands. Sie hat ihre Ausbildung bei der Sparkasse Kulmbach-Kronach absolviert.



Bester deutscher Rohrleitungsbauer ist Markus Lux aus Ködnitz. Er hat seine Ausbildung bei der W. Markgraf GmbH & Co. KG Bauunternehmung in Bayreuth absolviert.



Jakob Reinke aus Ebnath schloss als Bester seine Prüfung als Gießereimechaniker, Fachrichtung Maschinenformguss, ab. Sein Ausbildungsbetrieb ist die Trompetter Guss GmbH & Co. KG in Bindlach.



Die beste Stoffprüferin Deutschlands, Katharina Zeitler aus Waldsassen, hat ihre Ausbildung bei den Didier-Werken AG in Marktredwitz gemacht.



Den besten Abschluss als Technische Systemplanerin, Fachrichtung Stahl- und Metallbautechnik, erzielte Annett Engelhardt aus Helmbrechts. Sie machte ihre Ausbildung beim Unternehmen Sommer Fassadensysteme-Stahlbau-Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG in Döhlau.



Bester deutscher Absolvent als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Fachrichtung Halbzeuge, ist Benedikt Hiller aus Gochsheim. Sein Ausbildungsbetrieb ist die Rehau AG + Co. in Rehau.



Bester Vermessungstechniker in der Fachrichtung Vermessung ist Martin Junghans aus Arzberg. Ausgebildet wurde er von der Rädlinger Straßen- und Tiefbau GmbH in Selbitz.