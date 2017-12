Oberfranken: Fußgänger (79) angefahren und schwer verletzt

Am Donnerstagabend gegen 17 Uhr wollte laut Polizei ein 79-jähriger Rentner in Stadtsteinach auf Höhe der Apotheke die Kronacher Straße überqueren. Dabei erfasste ihn ein in Richtung Kronach fahrender 29-jähriger Autofahrer.Der dunkel gekleidete Rentner wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden.Am Auto des 29-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme kam es stellenweise zu Verkehrsbehinderungen.