Obdachloser in Kulmbach gefoltert? Mann schwer verletzt

Die Blaicher Obdachlosenunterkunft in der Hermann-Limmer-Straße kommt nicht aus den Schlagzeilen raus. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Bayreuth wegen gefährlicher Körperverletzung, nachdem ein Mann offenbar in dem Haus gefoltert worden war. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden am Sonntag festgenommen und sitzen in Haft.Wieaus der Nachbarschaft exklusiv erfuhr, kam es am Wochenende zu einer schweren Straftat in der Obdachlosenunterkunft in der Blaich. Am späten Samstagabend sei in dem Haus - wie schon so oft - wieder lautstark gefeiert und randaliert worden. Sicher war auch Alkohol im Spiel. Später seien Schreie zu hören gewesen. Ein Mann habe vor Schmerzen geschrien.Dem Vernehmen nach sollen die beiden Verdächtigen einen dritten Mann in einem Zimmer festgehalten haben. Er sei zwei Stunden lang malträtiert und unter anderem mit Dachlatten geschlagen worden.Wie das Opfer seinen Peinigern entkommen konnte und wer die Rettungskräfte alarmierte, ist bisher nicht klar. Jedenfalls wurde der Schwerverletzte von Sanitätern noch in der Nacht von der städtischen Notunterkunft ins Klinikum Kulmbach gebracht. Angeblich soll er mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Intensivstation behandelt werden. Die zwei mutmaßlichen Täter wurden von der Kulmbacher Polizei am Sonntag in den Morgenstunden festgenommen.Der Vorfall wurde von den Ermittlungsbehörden zwar grundsätzlich bestätigt. Polizei und Staatsanwalt nannten aber keine Einzelheiten.Der Chef der Bayreuther Staatsanwaltschaft, Herbert Potzel, erklärte auf Anfrage vonlediglich, dass die beiden Verdächtigen im Laufe des Montags dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der Tatvorwurf laute auf gefährliche Körperverletzung.Das Opfer, so der Leitende Oberstaatsanwalt weiter, befinde sich im Kulmbacher Krankenhaus. Ob die Verletzungen lebensgefährlich sind, sei derzeit nicht bekannt. Weitere Einzelheiten werde man am Nachmittag bekanntgeben.Über die Obdachlosenunterbringung in Kulmbach wurde seit dem Brand im Dreibrunnenweg, wo im Dezember 2015 ein 61-jähriger Mann in den Flammen starb, diskutiert. Vor einem halben Jahr beschloss der Kulmbacher Stadtrat, am Goldenen Feld eine neue Notunterkunft aus Wohncontainern zu errichten. Dort, so hieß es, gebe es kaum Nachbarn, die belästigt würden. Einkaufsmöglichkeiten und das Landratsamt seien in der Nähe.Außerdem sollen die Obdachlosen nach den Vorgaben des Stadtrat von Sozialarbeitern betreut werden, um sie nicht wie bisher einfach ihrem Schicksal zu überlassen. Das Ziel müsse es sein, den Betroffenen ein Angebot zu machen, wieder in ein normales Leben zurückzukehren.Wann die neue Unterkunft auf dem früheren Gelände der Stadtwerke errichtet wird, ist nicht bekannt. Das Projekt scheint sich zu verzögern. Offenbar gibt es zwischen der Stadt Kulmbach und dem Landkreis auch noch Gesprächsbedarf, wer die sozialpädagogische Betreuung bezahlt.