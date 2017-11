Nun kann der Winter kommen

Jetzt kann es Winter werden! Auf dem Kulmbacher Marktplatz wurde am Donnerstagabend offiziell das Winterdorf eröffnet. Bis zum Heiligen Abend ist ab jetzt jeden Tag wieder Party auf dem Marktplatz angesagt.

Darüber freute sich unter anderem Oberbürgermeister Henry Schramm, der die Familie Grauberger, die heuer zum elften Mal das Winterdorf betreibt, herzlich willkommen hieß: "Lieber Kurt, schön, dass ihr wieder da seid! Wir können uns den Marktplatz in dieser Zeit vor Weihnachten ohne euer Winterdorf gar nicht mehr richtig vorstellen, weil ihr einfach dazu gehört." Das Winterdorf sei in diesem Jahr runderneuert worden: So habe man Lounge-Bereiche geschaffen und das Angebot verändert.

Kulmbach hat also wieder sein Winterdorf und bis zum Heilig Abend laden die urigen Holzhütten ein, sich ein klein wenig auf Weihnachten einzustimmen, gemütlich einen Glühwein zu trinken oder wie Oberbürgermeister Henry Schramm vorschlug, nach getaner Arbeit vorbeizukommen, um einen "Absacker" zu trinken, die Seele baumeln lässt und auch nette Menschen kennenzulernen oder zur Musik der DJs eine Party zu feiern. Und an die Adresse der Familie Grauberger sagte der OB: "Uns als Stadt Kulmbach ist es sehr wichtig, dass ihr immer wieder kommt. Wir haben uns bemüht, künftig noch mehr junge Leute nach Kulmbach zu bekommen und ich glaube, ihr müsst noch zwei, drei Jahre durchhalten, dann können wir bereits mit den ersten Studenten in unserer Universitätsstadt rechnen."

Kurt Grauberger versprach, dass sein Team alles tun werde, dass sich die Gäste im Winterdorf wohlfühlen und in einem angenehmen Ambiente mit besonderer Atmosphäre stimmungsvolle Abende verbringen können: "Ich freue mich jetzt auf die nächste Zeit. Schön, dass ihr alle da seid."