Nilpferd Amanda rockt die Kulmbacher Stadthalle

Die kapriziöse Nilpferddame Amanda ist einer der Publikumslieblinge beim Franken-Fasching. Doch Bauchredner Sebastian Reich kann auch mit einem Soloprogramm begeistern. Das neue Programm "Glückskeks" kam nahezu ohne politische Seitenhiebe aus, abgesehen vom Auftakt der Show. Denn kein geringerer als "der König Bayerns" - Horst Seehofer - kündigte Amanda und Sebastian Reich an.





Enthüllungen eines Nilpferds



Doch Amanda war über diese Ansage ihres Schwarms alles andere als glücklich. Denn sie hat keinen Nachnamen und fühlte sich diskriminiert. Denn auf keinen Fall wollte sie sich der Gefahr aussetzen, für die "Ehefrau" des Bauchredners gehalten zu werden. Zumal der Nachname "Reich" eine Mogelpackung sei, enthüllte das Nilpferd. "Aber ich würde dich niemals heiraten", konterte Sebastian Reich. Amanda regte sich auf - und das Publikum liebte ihre Sprüche und sang beim "Schubiduh"-Lied begeistert mit.



Auch mit dem Titel des Programms - "Glückskeks" - war die Nilpferddame nicht sonderlich zufrieden. Das Publikum dagegen um so mehr. Denn nicht nur Amanda begeisterte, auch der "Stimmungs-Esel" war wieder mit dabei. Amanda lernte im Laufe des Abends Autofahren, "ihr Stalker" Sebastian Reich präsentierte sogar Stepptanz-Einlagen und Zauberkunststücke auf der Bühne.





Ein glückloses Marzipanschweinchen



Einen Superauftritt legte Bauchredner Sebastian Reich mit einer neuen Figur hin: dem glücklosen Marzipanschwein namens Pig Nick. Es wurde fünf Monate nach Silvester preisreduziert. Doch selbst da wollte es niemand haben. Schließlich klaute ein Dieb das Marzipanschwein. Der Langfinger wurde überfahren. Pig Nick kam nach Berlin, um dem Flughafen Glück zu bringen, wurde dann nach Würselen verschenkt - an den SPD-Kanzlerkandidaten. Doch immer wieder hat es versagt.



"Nö" war Pig Nicks immerwährende Antwort auf die Frage, ob er denn noch niemandem Glück gebracht hatte - "nö, nö, nö". Er kam in die Dieselabteilung von VW nach Wolfsburg, sollte dann Greuther Fürth retten. Schließlich mutierte Pig Nick zur Rampensau und fand eine neue Bestimmung. Denn in der Dr.-Stammberger-Halle sang er sein traurig-hintersinniges Lied vom stetigen Pech.





A. Mor trifft Amanda



Sebastian Reich präsentierte bei seinem Auftritt in Kulmbach noch eine weitere neue Figur: den alternden Liebesgott A. Mor. Er leidet unter der Internet-Konkurrenz und hat schon so manchen Fehlschuss gelandet. So kamen Dieter Bohlen und Christian Anders, Dick und Doof zusammen. Sebastian Reich klinkte sich beim Auftritt von A. Mor komplett aus, stand einfach nur "hinter" den Puppen und erweckte sie gekonnt zum Leben. Denn A. Mor traf Amanda ...



Die großen und kleinen Besucher waren begeistert von den Witzen des Nilpferds und der charmanten Art des Bauchredners. Durch die anderen Figuren bekam das Programm den nötigen Drive. Das Programm "Glückskeks" wird im nächsten Frühling noch einmal in Kulmbach zu erleben sein.