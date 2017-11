Niederschlagswasser ist kein Problem

Die beiden Versickerungsmulden, die bei den Gewächshäusern in Feulersdorf angelegt werden sollen, für Niederschlagswasser sind kein Problem. Auch dann nicht, wenn es zu einem Überlauf kommen sollte. Einstimmig erteilten die Wonseeser Marktgemeinderäte dem Gemüsebetrieb Scherzer und Boß die Erlaubnis, Niederschlagswasser gezielt ins Grundwasser versickern zu dürfen.



Auf dem riesigen Gelände in Feulersdorf werden insgesamt zwei Regenauffangbecken angelegt. Die Kapazität ist so dimensioniert, dass auch stärkere Niederschläge "verkraftet" werden. Nur bei Feuchtperioden könne es zu einem Überlauf der Auffangbecken kommen. Dann wird das überschüssige Wasser kontrolliert versickert.



Bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates beschäftigten sich die Wonseeser Räte außerdem mit dem Einbau von sogenannten Systemtrennern in die Hydranten-Standrohre. Überall, wo die Feuerwehr Wasser entnehme, müsse solch ein Systemtrenner eingebaut werden. Denn diese Trenner verhindern, dass "verschmutztes" Wasser in die Trinkwasserleitung zurücklaufen würde. Allerdings mindern die Systemtrenner auch den Wasserfluss.



Der Markt Wonsees möchte jetzt erst einmal testen, ob nach dem Einbau eines solchen Systemtrenners der Wasserfluss noch ausreiche. Erst dann sollen die Systemtrenner beschafft werden. Ein Systemtrenner kostet rund 840 Euro.