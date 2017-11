Neues Gesicht für Cäcilientreff

Tradition verpflichtet: So findet in Kupferberg jährlich am dritten Samstag im November der sogenannte Cäcilientreff statt, der an die Verleihung der Stadtrechte im Jahre 1326 erinnert. In diesem Jahr findet das Ereignis erstmals nicht an gewohnter Stelle am Marktplatz, sondern im und um das Spitalgebäude St. Katharina statt.



"Der Standortwechsel in das schöne Ambiente der Hospitalgebäude war schon länger angedacht. Damit erhöht sich die Attraktivität und es bieten sich uns mehr Optionen, sollte das Wetter nicht mitspielen", sagt der Kupferberger Bürgermeister Alfred Kolenda, der zusammen mit dem Organisationsteam, bestehend aus Doris Manz, Volker Matysiak und Werner Stapf das neue Konzept erarbeitet hat.



Startschuss für den Cäcilientreff ist am Samstag, 18. November, um 15 Uhr. Eine Stunde später begrüßt die Kupferberger Stadtkapelle die Besucher musikalisch. Unterstützt wird der Cäcillentreff von den Kupferberger Vereinen, die neben Selbstgebackenes, Glühwein, Kaffee und Kuchen, Bier und Bratwürste anbieten werden.



"Außerdem ist es uns gelungen, viele neue regionale Anbieter ins Boot zu holen, die dem Cäcilientreff mit ihrem reichhaltigen und breit gefächerten Warenangebot bereichern werden", so Kolenda weiter. Den Besucher erwartet beispielsweise weihnachtliches Handwerkskunst, wie geschnitzte Krippenfiguren und Holzdekoration, einzigartige selbstgenähte Kindermode, dekorative Gardinenstoffe und getöpferte Keramik-Unikate. Interessenten von Elektrofahrrädern werden von Spezialisten des Radshop Marktleugast beraten und können auf die Teststrecke gehen.



Erstmalig wird der Cäcilientreff auch von einer Kunstaustellung bereichert. So präsentieren die beiden Kupferberger Künstler Gertrud Megerle und Hans-Jürgen Sikora ihre Gemälde und Kunstgegenstände im schönen Saal des Spitalgebäudes. Nicht fehlen dürfen die Honigfrau Karin Witzgall, Gewürzwelt Schminder und Feuerwehr Kupferberg mit einer Fahrzeugpräsentation.



Neu am Cäcilientreff ist auch die verlängerte Öffnungszeit. So können die Besucher diesmal bis 20 Uhr gemütlich am offenen Feuer oder im Gebäude das neue Ambiente genießen. Für auswärtige Besucher werden Parkplätze direkt an der B 289 und am Marktplatz zur Verfügung stehen. kpw