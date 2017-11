Neuer Trend bei Kulmbacher Skibörse: Weniger, aber sicher

Gebrauchte Skier zu günstigen Preisen - darauf sind die Käufer bei der Skibörse der Naturfreunde aus. Die meisten Schnäppchenjäger stehen schon vor neun Uhr an, weil früh die Auswahl am größten ist. Doch heuer verbreitete sich eine Nachricht wie ein Lauffeuer: Das Angebot ist viel kleiner als sonst.



"Wir sind kein Flohmarkt"

Manfred Motschenbacher von den Naturfreunden Kulmbach und sein Helferteam bestätigten dies. "Ja, es hat beim Anliefern einige Diskussionen gegeben. Aber wir sind kein Flohmarkt, sondern eine Fachmesse. Und die Skier, die wir den Sportlern anbieten möchten, sollen auch in Ordnung sein", erklärt Motschenbacher.



Deshalb inspiziert vorab Robert Leithner von gleichnamigen Sportfachgeschäft alljährlich die Skier, die bei der Naturfreunde-Börse angeboten werden sollen. Und heuer lautete die Vorgabe: Skier, die älter als acht Jahre sind, werden nicht mehr angenommen und zum Verkauf angeboten.



Verband gibt Empfehlung

Der Grund dafür ist eine offizielle Empfehlung des Deutschen Skiverbands. Hier warnt DSV-Sicherheitsexperte Andreas König explizit vor Sportgeräten, die zu alt sind. Denn nicht nur durch mehrjährigen, starken Gebrauch verlieren Skier an Spannung, sie verändern allein durch die Lagerung ihre Fahreigenschaften und den Kantengrip. Das größte Problem allerdings sind die Bindungen: Denn aus dem Kunststoff entweichen Weichmacher, das Gehäuse wird spröde - das heißt, die Bindung kann beim Fahren brechen, so dass schwere Verletzungen nicht auszuschließen sind.



Genauso verhält es sich laut DSV mit Skischuhen. Auch hier verliert der Kunststoff mit zunehmendem Alter an Elastizität und Belastbarkeit.



Um ein Viertel geschrumpft

"Wir bitten um Verständnis. Denn im schlimmsten Fall würde sogar das Sportgeschäft, das die alten Skier einstellt, haften", sagte Robert Leithner. Viele Skiausrüstungen, die die Schmerzgrenze von acht Jahren überschritten hatten, seien deshalb im Vorfeld abgelehnt worden, so der Experte. "Das Angebot ist in diesem Jahr um ein Viertel geschrumpft", räumte Motschenbacher ein.



Die Schnäppchenjäger indes merkten nicht viel davon. "Wir kommen jedes Jahr her - das Angebot ist doch gut", fand Frank Reuter. Er hat für seine Tochter Hannah (12) ein Paar Völkl-Skier ergattert. "Ich finde es gut, wenn auch auf die Qualität geachtet wird", so Reuter.



Die Naturfreunde hatten heuer 80 Paar Skier für Erwachsene, 75 Paar für Kinder, 23 Snowboards sowie Schneeschuhe, einen Holz- und vier Bobschlitten zu bieten. Außerdem wurden auf der Skibörse 210 Paar Skistiefel, zwölf Paar Langlaufskier und zehn Paar Langlaufschuhe, 29 Paar Schlittschuhe und 75 Helme, Handschuhe, Protektoren, Brillen und jede Menge Sportbekleidung angeboten.



Skifahrer findet Schlittschuhe

"Ich bin ein Skifahrer. Aber heute habe ich Schlittschuhe gefunden. In Größe 43 - die passen", zeigte sich Nils Böhmer (12) begeistert von der Auswahl. Familie Freitag kaufte die Erst-Ausrüstung für Tochter Emma (4). "Rosa müssen die Skier sein", hatte sich die Vierjährige gewünscht.



Ähnliche Anforderungen an die neue Ausrüstung hatte auch Mona Braunersreuther (5). Sie kam mit Mama Silke zur Skibörse. "Ich finde das Angebot gut. Wichtig ist doch, dass das, was man kauft, auch in Ordnung ist", so Silke Braunersreuther.



Fast alle, die zur Skibörse gekommen waren, wurden fündig. Die Veranstaltung der Naturfreunde Kulmbach wurde heuer bereits zum 44. Mal durchgeführt.