Neuenmarkter Bahnhofsgebäude wird saniert

Der Weg ist frei für eine denkmalgeschützte Sanierung des Bahnhofsgebäudes in Neuenmarkt und der weiteren Nebengebäude wie der historischen Güterhalle. Wie Bürgermeister Siegfried Decker in der Sitzung am Montagabend bekannt gab, erfolgte in den letzten Wochen die Eigentumsübertragung von der Gemeinde Neuenmarkt auf den Zweckverband Deutsches Dampflokomotiv-Museum.



Die Arbeitsgemeinschaft "Fränkisches Markgrafen- und Bischofsland" ist ein eingetragener Verein. Das ist nichts Neues, aber sie hat jetzt mit Annabelle Ohla eine Allianzmanagerin, die sich am Montagabend erstmals dem Gemeinderat Neuenmarkt vorstellte. Wie Bürgermeister Siegfried Decker (NG) dazu anmerkte, haben sich bereits 14 Kommunen aus den Landkreisen Bayreuth, Hof und Kulmbach zu einer interkommunalen Zusammenarbeit entschlossen und in einem integrierten ländlichen Entwicklungskonzept verschiedene Handlungsfelder festgelegt. Erklärtes Ziel ist es dabei, die Region über den Weg der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit wettbewerbsfähig zu halten.



Bürgermeister Siegfried Decker verwies darauf, dass Neuenmarkt gemeinsam mit Himmelkron und Marktschorgast bereits einen Energienutzungsplan aufgestellt hat. Mit den Nachbarn aus Wirsberg wurde der "Auweg" ausgebaut. Derzeit ist ein kombinierter Rad- und Wirtschaftsweg zwischen Schlömen und Himmelkron in Arbeit, ebenso der "Ruppertsweg" zwischen der B 303, vorbei am Aussiedlerhof Biedermann bis zur Verbandsschule Neuenmarkt-Wirsberg. Bürgermeister Decker: "Weitere mittelfristige Projekte der Entwicklungsgemeinschaft sind ein Kernwegenetz und ein Niederschlags-Abflussmodell für den Weißen Main."



Die Allianzmanagerin Annebelle Ohla hat ihren Sitz im VG-Gebäude in Trebgast. Die Stelle wird vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gefördert und der Förderzeitraum beläuft sich auf drei Jahre. Als einen wichtigen Punkt ihrer Arbeit nannte Annabelle Ohla das Knüpfen von Netzwerken: "Ich werde das Rad nicht neu erfinden, sondern ich lege Wert darauf, mich auszutauschen mit den Regionalmanagern an den Landratsämtern und anderen Arbeitsgemeinschaften."



Einig war sich der Gemeinderat darüber, im Zuge der Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet "An der Steigengasse" einen Schotterweg mit einer Länge von rund 120 Metern zu asphaltieren. Im Gemeinderat war man sich im Klaren darüber, dass sich auf dem Straßenstück, das mit der neuen Erschließungsstraße "Weidenleite" den Anschluss an das Neubaugebiet herstellt, das Verkehrsaufkommen künftig deutlich erhöhen wird. Hier muss mit Kosten von rund 30 000 Euro gerechnet werden. Die Arbeiten werden von der Firma Günther-Bau GmbH, Stadtsteinach, vorgenommen.



Bürgermeister Siegfried Decker gab bekannt, dass derzeit von der Verwaltung eine Bedarfsermittlung zur Kinderbetreuung durchgeführt wird. Die Fragebögen gingen an alle Eltern mit Kindern von einem bis zum vollendeten vierten Jahr: "Wir wollen die Vorstellungen und Wünsche kennen lernen, um maßgeschneiderte Angebote zu entwickeln." Die ausgefüllten Fragebögen werden bis zum 27. November zurückerwartet.



Aus nichtöffentlichen Sitzungen gab Bürgermeister Siegfried Decker bekannt, dass die Sanierungsarbeiten in der Gartenstraße in der 48. Kalenderwoche von der Guttenberger Straßebaugesellschaft ausgeführt werden. An den Kosten für die Sanierung eines Gedenksteines und eines Steinkreuzes an der "Marter" bei Schlömen wird sich die Gemeinde Neuenmarkt mit maximal 2500 Euro beteiligen.



Gemeinderat Ulrich Stelter (NG) wird künftig das "Adventsfenster" in der Gemeinde Neuenmarkt verantwortlich organisieren. Bisher liegen ihm 12 Anmeldungen vor. Weitere Meldungen können bei ihm vorgenommen werden. Gemeinderat Ralf Pistor (CSU) verwies auf Trübungen in der Wasserversorgung des oberen Dorfes von Hegnabrunn. Er bat darum, künftig verstärkt Wasserproben in diesem Bereich vorzunehmen und gegebenenfalls die Hauptleitung auch zu reinigen.