Neuenmarkt: Grünes Licht für einen Schülerhort

Wie Bürgermeister Siegfried Decker (NG) mitteilte, hat der Schulverband Neuenmarkt-Wirsberg "grünes Licht" für die Einrichtung eines Schülerhorts an der Verbandsschule gegeben.



Träger der Einrichtung ist die Gemeinde Neuenmarkt, und die Betriebsträgerschaft übernimmt das Kita-Team der Evangelischen Kirchengemeinde Neuenmarkt. Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Siegfried Decker: "Ab dem Schuljahr 2018/19 haben wir an unserer Schule das gebundene Ganztagesangebot und einen Schülerhort im Programm."



Wie Siegfried Decker erklärte, wurde damit dem Wunsch vieler Eltern entsprochen, vor allem aus der Gemeinde Neuenmarkt: "Ich bin meinen Bürgermeisterkollegen im Schulverband dankbar, dass sie der Bereitstellung der Räume zugestimmt haben. Beim flächendeckenden und bedarfsgerechten Ausbau der Betreuung und des Ganztagesangebotes arbeiten die Schulverbandsgemeinden wirklich Hand in Hand."



Wie Verbandsvorsitzender Decker noch bekannt gab, wurde die Haushaltssatzung 2018 genehmigt.

Jetzt kann nach den Worten des Verbandsvorsitzendenden in diesem Haushaltsjahr auch der zweite Bauabschnitt der energetischen Ertüchtigung des Schulgebäudes verwirklicht werden: "Als Nächstes ist der Austausch der Heizungs- und Lüftungsanlage in der Turnhalle und in den Umkleide- und Duschräumen geplant. Dieses Projekt melden wir im Rahmen des neuen Kommunalinvestitionsprogramms zur Bezuschussung an."



Die geschätzten Kosten betragen rund 500 000 Euro. Verbandsvorsitzender Decker dazu: "Wenn wir eine Förderung bekommen, können wir noch in diesem Jahr beginnen."



Den Auftrag für die Malerarbeiten an den Heizkörpern im Erdgeschoss des Schulgebäudes hat das Malergeschäft Heinrich Weith, Neuenmarkt/Hegnabrunn, zum Angebotspreis von 7238 Euro bekommen.



In der Verbandssitzung konnte Vorsitzender Siegfried Decker noch mit zwei weiteren erfreulichen Nachrichten aufwarten: Zu den Kosten der Schülerbeförderung hat der Schulverband eine pauschale Zuweisung von 135 773 Euro erhalten, und für das Jahr 2016 konnte noch ein Härteausgleich von 22 877 Euro nachträglich erreicht werden. Die VR-Bank Oberfranken Mitte habe der Schule eine Spende über 1500 Euro für die Beschaffung digitaler Medien gewährt.



Auf Vorschlag des Vorsitzenden des Grundschulverbandes Neuenmarkt-Wirsberg, Bürgermeister Hermann Anselstetter, soll an der B 303 bei Himmelkron noch ein Hinweisschild auf die Staatliche Wirtschaftsschule Neuenmarkt angebracht werden. Wie Verbandsvorsitzender Decker dazu mitteilte, wurde der Antrag bereits an die zuständigen Stellen weitergeleitet.