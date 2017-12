Neuenmarkt: Der Redaktions-Nikolaus kam zu Besuch

Während Noah Knieß (6) sich auf den Besuch freut und auf süße Geschenke hofft, schaut Luis Spindler (6) dagegen dem Gast etwas skeptisch entgegen. Vielleicht weil seine Erzieherinnen hin und wieder etwas zweimal sagen müssen, spekuliert die Leiterin der Evangelischen Kindertagesstätte Abenteuerland in Neuenmarkt, Sylvia Düreth.



Aber Angst braucht niemand vor dem Nikolaus (Werner Reißaus) zu haben, der auf Einladung der Bayerischen Rundschau der Einrichtung einen Besuch abstattet und gleich mehrere Säcke voller Geschenke für die insgesamt 110 Buben und Mädchen dabei hat. Die Bayerische Rundschau hatte den NikolausBesuch unter den Einrichtungen im Landkreis verlost.



Drei Kindergartengruppen mit 71 Buben und Mädchen begrüßten den Mann mit dem roten Mantel und der tiefen Stimme mit dem Lied "Seid still". Der bärtige Geselle freute sich über das Willkommen.



"Das Lied kenne ich ja noch gar nicht", sagte er, ehe er sein dickes, goldenes Buch aufschlug, in dem genau stand, was die Kleinen das ganze Jahr über getrieben haben. Und das flößte dem einen oder anderen doch großen Respekt ein. Bei der Päckchenübergabe war dann der ganze Mut gefragt, so nahe an den stämmigen Mann in dem langen Mantel heranzubegeben.



Aber jeder bekam sein Geschenk, das die Rundschau gespendet hat - keiner ging leer aus. Zusätzlich gab es noch Schoko-Nikoläuse von der Diakonie Neuendettelsau. Kita-Leiterin Sylvia Düreth freute sich über die Unterstützung, "sonst fallen die Geschenke nicht so groß aus".