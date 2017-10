Neudrossenfelder Künstler waren in Südspanien kreativ

von HORST WUNNER

Ein stahlblauer Himmel spannt sich bis zum Horizont, man sieht verbrannte Erde, Olivenhaine und spitzkegelige Bergkuppen. Das Licht am späten Oktobernachmittag ist noch so intensiv, dass es blendet. Auf der Terrasse des "Centro Cultural" in Casabermeja nahe der andalusischen Metropole Malaga genießen neun Kulturschaffende der Neudrossenfelder Künstlervereinigung "focus europa" dieses einmalige Ambiente, verinnerlichen die An- und Ausblicke.



Sie stehen an ihren Arbeitstischen und lassen für eine Woche in einem Workshop ihren Inspirationen freien Lauf. Es entstehen Gegenständliches und Abstraktes in Aquarell, Öl, Acryl und als Federzeichnung sowie in Keramik. Es ist Malen wie ein bisschen in Trance: Die Landschaft, die Menschen, die noch sommerlichen Temperaturen lösen das aus, selbst die gelegentliche Kargheit der Natur wirkt anziehend.





"Wir sind eben mit Kunst grenzenlos unterwegs"



Die Franken sind einer Einladung von Maricarmen, der Kulturreferentin des weißen Hügeldorfes mit der dominanten Kirche, und des Künstlers Paco Aguilar gefolgt, der schon in der Neudrossenfelder Galerie "Eishaus" ausgestellt hat. "Wir sind eben mit Kunst grenzenlos unterwegs", sagt sichtlich gut aufgelegt Vorsitzender Lutz-Benno Kracke, der zu den Malenden gehört. Genau so wie Angela Weigl, die Künstlerin aus Neumarkt, die sich als zeitweise in Spanien lebende Keramikerin um die Logistik kümmert.



Das Symposium ist ein weiterer Höhepunkt im Jahreskalender von "focus europa", reiht sich in die Ausstellungen 2017 in Litauen, Serbien und Italien ein.





"Ich liebe das, es tut meiner Seele gut"



Helga Hopfe aus Mainleus schaut kurz nach einem Pinselstrich auf, formt die Landschaft vor ihr, ihre Motive sind die verwinkelten Gassen, die pittoresken Balkone, die vor ihr liegende Sierra, die noch exotische Blumenpracht im Herbst. "Ich liebe das, es tut meiner Seele gut, ich benutze für meine Gemälde Mischtechnik", sagt sie.



Nebenan Lutz-Benno Kracke mit Strohhut, er hat schon fünf Bilder gemalt. "Das Umbra-Braun der ausgetrockneten Felder ist für mich auch ein Thema", betont er.



Monika Stock aus Weidenberg nimmt sich der farbigen Komposition an, "für mich ist das wie Musik". Mit der Spachtel bringt sie ihr Motto "Nicht alles was glänzt, ist Gold" auf Papier mit Acryl. Es entstehen 30 kleinformatige Unikate in großer Farbintensität.



Spanische Mentalität für Franken



Die Bayreutherin Elfi Hübner fängt die Abendstimmung orange-rot ein und später das Mondlicht an der andalusischen Küste. "Ich will auch die Freundlichkeit der Südspanier und etwas von ihrer Mentalität mit nach Franken nehmen", lacht sie.



Der Nestor der Künstlergruppe kommt aus Obernsees, hat sich mit seinen Eisenskulpturen im Bayreuther Raum einen Namen gemacht. In Casabermeja widmet sich Fritz Föttinger aber der Keramik und der griechischen Mythologie, er formt diesmal drei Skulpturen, darunter einen einäugigen Riesen aus der Odyssee. "Wir werden hier im Dorf fernab vom großen Tourismus auch richtig beäugt", meint er.





Veritable Vernissage



Die Objekte entstehen in der Werkstatt des Keramikmuseums hoch oben in der Ortschaft, wo auch Angela Weigl ("Ich drapiere meine Werke auch mit Funden aus der umliegenden Natur") und das Künstlerehepaar Horst und Bärbel Kießling aus Marktredwitz ihre Sachen brennen. Und Ruth Eva Karl aus Eckental setzt noch besondere künstlerische Bilder-Ausrufezeichen mit ihren mystischen Schwarz-Weiß-Mäandern.



Im Anschluss an die Gestaltungswoche dann eine veritable Vernissage mit über 62 Bildern und 20 Skulpturen, zu denen auch Werke der Andalusier Paco Aguilar und Sebástian Navas sowie der beiden Serben Slavo und Branco gehören. Hier wird die Freundschaft zwischen Andalusien und Franken bekräftigt, Maricarmen hebt das Glas "auf unsere deutschen Gäste". Denen wird auch Flamenco-Abend, ein Trip zum 1600 Meter hohen El Torcal sowie der genussreiche Abend in Villanova de la Concepcion mit Bürgermeister Antonio Artacha Fernández unvergessen bleiben, auch wegen der Paella und den fangfrischen Meeresfrüchten. "Ich werde mal nach Neudrossenfeld kommen", ließ der Rathauschef beim Abschied wissen.