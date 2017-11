Neudrossenfeld hat sein erstes Prinzenpaar

Am 11. November, wenn andernorts selbsternannte Majestäten die Rathäuser stürmten, war bislang in Neudrossenfeld nichts los. Denn ein Prinzenpaar hat es noch nie gegeben. Das soll sich in Zukunft ändern, haben sich einige engagierte junge Leute gedacht.



Die Faschingsfreunde Rotmaintal gründeten sich. "Wir möchten alle miteinbeziehen. Wir wollen eine Brücke von Kulmbach bis Bayreuth schlagen und wollen alle beim Feiern miteinbeziehen", erklärte Sven Partenfelder beim Faschingsauftakt im Bräuwerck.



Das erste Prinzenpaar in der Geschichte des Ortes sind Benjamin Wagner (29) und Theresa Krauß (26). Beide sind echte Neudrossenfelder. Privat ist Benjamin Wagner Schreiner. Seine Prinzessin, mit der er schon seit 2009 liiert ist, absolviert eine Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen.



"Wir sind im vergangenen Jahr beim Fasching gewesen, feiern auch gerne. Und wir sind bei der Akkordeongruppe und bei der Kerwa engagiert", erzählt Benjamin Wagner. Wagner musste nicht lange überlegen, als er gefragt wurde. Und die Wahl seiner Prinzessin lag ebenfalls auf der Hand.



Der Faschingsprinz hat sich für die närrische Session einen eigenen Maßkrughalter geschreinert. Denn schließlich ist er Schreinermeister. "Aufgeregt sind wir schon. Denn wenn man als erster Prinz eine Rede hält, ist alles neu", sagt Benjamin Wagner.



Auch seine Prinzessin zeigte sich gespannt. Natürlich hat sie zur Feier des Tages ein neues Kleid gekauft: in feurigem Rot.



Doch nach dem Einmarsch im Bräuwerck-Saal verschwand die Nervorsität. Die beiden frisch gekrönten königlichen Häupter machten ihre Sache gut - und luchsten Bürgermeister Harald Hübner den Schlüssel fürs Rathaus ab.



Für die musikalische Unterhaltung des Faschingsauftaktes sorgte Frank Günther.



Die Faschingsfreunde Rotmaintal hatten Sketche vorbereitet und hatten sich närrische Gäste aus Bayreuth eingeladen.



So tanzten Tanzmariechen Rosalie und die Mohrenwäschergarde. Bei der Vorstellung des ersten Neudrossenfelder Prinzenpaares ging es gemütlich zu. Und natürlich flossen auch die Neudrossenfelder Bierspezialitäten - passend zum offiziellen Schlachtruf des Neudrossenfelder Faschings. Denn der lautet "Neudrossenfeld - hinein!" Und das bezieht sich eindeutig aufs Bier trinken.