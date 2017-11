Narren feiern die "Stanicher" Faschingshochburg

Die Faschingsgesellschaft Stadtsteinach ließ sich bei einer festlichen Gala einmal selbst feiern. Nicht die eigenen Garden standen im Mittelpunkt, sondern Ehrungen, Verdienste und Auszeichnungen.



Der Jubiläumstanz

Ein reichhaltiges Buffet, gepflegtes Essen und beste Stimmung gab es bei der Faschings-Gala in der Steinachtalhalle. Den Abend moderierte Rainer Ludwig, der bis weit nach Mitternacht durch das Programm führte. Nicht die 140 Tänzerinnen und Tänzer, die zu den Stadtsteinacher Garden gehörten, standen im Mittelpunkt. Die Stadtsteinacher ließen sich von Anderen feiern, doch zeigten auch die Trainerinnen der FG ihren großen Jubiläumstanz. Für gute Unterhaltung sorgte die Band "Play again Sam", bestehend aus Hannes Wölfel, Hansi und Sebastian Hümmer.



"Das alte Schießhaus"

Natürlich durften auch die Stars des Stadtsteinacher Faschings nicht fehlen: Die Hugo-Crew unterhielt die Festgesellschaft mit Gesangs-Einlagen. Und die Gäste nutzten die Musikrunden, um zu tanzen. Die Schola, eigentlich eine Gesangsgruppe der katholischen Kirche, hatte ein Faschings-Medley einstudiert. Bei Erinnerungsliedern wie "Das alte Schießhaus" oder das speziell auf den Fasching gemünzte "S'war immer so" schmunzelten die Mitglieder der Faschingsgesellschaft und ihre Gäste. Die Tanzsportgruppe Münchberg präsentierte Tänze. Beim Schautanz "Bettler" machten die Münchberger auf die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich aufmerksam. Eine Gruppe tanzte als Bettler über die Bühne, eine Gruppe als reiche Shopping-Ladies.



Die Waschweiber

Die Lacher auf ihrer Seite hatten die Sumbarcher Waschweiber Frieda und Hulda alias Doris Motschmann und Silvia Otto. Die Waschweiber nahmen kein Blatt vor den Mund, nahmen Männer und den Alltag auf die Schippe.



"Der Vorstand hält zusammen"

"Der Vorstand hält zusammen. Wir haben 140 Tänzer und 20 Trainer in unseren Reihen. Wir sind auf dem Höhepunkt. Es macht richtig Spaß", sagte der Präsident der Faschingsgesellschaft, Andy Sesselmann. Marco Anderlik, der Vizepräsident des Fastnachtsverbandes Franken, und Norbert Greger, der Bezirkspräsident des Fastnachtsverbandes Franken, sowie Iris Leichauer waren Gäste der Jubiläumsgala und würdigten das große Engagement der Stadtsteinacher Narren.



Lob vom Landrat

Landrat Klaus Peter Söllner zeigte sich stolz auf die Stadtsteinacher Aktiven. "Ich kenne den Stadtsteinacher Fasching von Kindesbeinen an, war früher selber dabei", sagte der Landrat, der Mitglied in der Hugo-Schneckerich-Crew war. "Das Faschingstreiben, das es in Stadtsteinach gibt, ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Stanich ist eine Faschingshochburg", betonte er. Auch Bürgermeister Roland Wolfrum freute sich über das Jubiläum. Denn der Fasching gehöre nun einmal zu Stadtsteinach dazu, betonte der Bürgermeister.



Tina Hempfling konnte aus den Händen der offiziellen Fastnachtsvertreter den "Till in Silber" in Empfang nehmen, eine hohe Auszeichnung für Aktive. Evelin Hofmeister freute sich über die "Schembartläufer-Figur". Sie bekommt bei der Senatorin einen Ehrenplatz. Schembartläufer erinnern an die uralte fränkische Faschingstradition,sagte Hofmeister.



Die Faschingsgesellschaft Stadtsteinach ernannte bei der Gala drei neue Senatoren: Horst Kampe, Roland Bayer und Jürgen Münch. Damit steigt die Zahl der Senatoren auf zehn an, betonte Präsident Andy Sesselmann.





Die Ehrungen

Die höchste Ehrung erhielt Tina Hempfling mit dem "silbernen Till": Sie war von 1989 bis 2009 Gardetänzerin, trainiert seit 14 Jahren das Männerballett. Sie hat sich Verdienste als Trainerin der Minigarde und der Maxigarde erworben, war in der Session 2007/08 Faschingsprinzessin. Seit 2009 hat Tina Hempfling außerdem das Amt der stellvertretenden Schriftführerin inne, und seit 2014 leitet sie den Küchenservice.



Verdienstorden des Fastnachtsverbandes: Carolin Schieber, Tanja Kellermann

40 Jahre Mitgliedschaft in der FG : Isolde Ortlieb

Ehrennadel in Gold: Uwe Michel

Ehrennadel in Silber: Margit Martin, Nico Felekidis, Saskia Matysiak, Heike Ehrhard, Mona Buchwald

Verbands- und Sessionsorden: Stefanie Kühn, Heike Geier, Marcel Ott, Heiko Weinmann, Michael Sünkel, Mario Münch, Inge Rothe.

Hohe Auszeichnungen erhielten auch Tina Hempfling, Inge Stöcker, Ehrensenator Manfred Jaekel und Evelin Hofmeister





6 Der Tanz der Stadtsteinacher Trainerinnen war bei der Jubiläumsgala eine Augenweide



7 Die Sumbarcher Waschweiber Frieda und Hulda alias Doris Motschmann und Silvia Otto sorgten für so manchen Lacher mit ihren Weisheiten