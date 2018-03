Nächste Woche zwei Straßensperrungen in der Kulmbacher Innenstadt

Die Arbeiten rund um den Zentralparkplatz laufen auf Hochtouren. Neben der Tiefgarage und dem Platz selbst finden auch umfassende Straßenbauarbeiten in den angrenzenden Bereichen statt.

Die Stadt Kulmbach ist seit Beginn bemüht, die Beeinträchtigungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten und - wann immer es der Bauablauf zulässt - die Straßen offenzuhalten. Dennoch lassen sich Sperrungen in Teilbereichen nicht immer ganz vermeiden.



Zwei Einschränkungen

In der kommenden Woche kommt es deshalb von Dienstag, bis einschließlich Freitag zu zwei Einschränkungen. Einmal Vollsperrung der Buchbindergasse zwischen Touristinfo und Marktplatz.

Diese Maßnahme, so die Stadt, wurde bereits im Februar angekündigt. Sie ist erforderlich, weil im Kreuzungsbereich von Klostergasse, Grabenstraße und Buchbindergasse die Sicherheitspoller für das Kulmbacher Bierfest eingebaut werden.



Umleitung über Schießgraben

Aufgrund der Größe der Poller und des Umfangs der Arbeiten kann der Verkehr leider nicht geradeaus durch die Buchbindergasse fließen. Die Umleitung erfolgt über die Grabenstraße und den Schießgraben.



Zusätzlich erfordern neue, kurzfristig aufgetretene Herausforderungen im Bauablauf die Vollsperrung der Sutte im Bereich des großen Kreisels. Der Ausbau bei der Pizzeria "Fäßla" wurde bisher unter großen Anstrenungen ohne Sperrung vorangetrieben.



Beim Auskoffern des Straßenkörpers hat sich erhausgestellt, dass die unterschiedlichen Versorgungsleitungen dort sehr hoch liegen und der Unterbau der Straße relativ gering ist. Um hier keine Schäden zu provozieren, müssen die Straßenbauarbeiten deshalb - anders als ursprünglich geplant - unter Vollsperrung durchgeführt werden.



Der Verkehr stadteinwärts kann weiterhin über den Kressenstein und die Karl-Jung-Straße fließen. Die Webergasse ist für Anlieger in entgegengesetzter Richtung vom Holzmarkt kommend geöffnet. Der Verkehr stadtauswärts wird über die Fischergasse geleitet.



Ab Samstag wieder freie Fahrt

Ziel der Stadt und aller beteiligten Firmen ist es, die beiden Sperrungen zum Samstag, 7. April, wieder aufzuheben. Anwohner, Geschäftsleute und Bürger werden um Verständnis gebeten.