Nachfahren übergeben Radierungen und Kupferstiche ans LMO

Jakub Witeckis Vorfahr Georg-Friedrich Gutetter versteckte einst den Pröbitscher Schatz. Mit seinen Eltern Sabine und Wojciech stellteWitecki nun weitere wertvolle Stücke aus dem Familienbesitz dem Landschaftsmuseum Obermain unentgeltlich zur Verfügung.



Der Pörbitscher Schatz der alten Patrizierfamilie Gutetter ist sicher das Prunkstück im Landschaftsmuseum Obermain auf der Plassenburg.r 1632 vergrub Georg Friedrich Gutteter das wertvolle Tafelsilber der Familie im heutigen Ortsteil Blaich, als feindliche Truppen gegen Kulmbach vorrückten und die Plünderung der Stadt bevorstand.



Georg Friedrich Gutteter starb im Dreißigjährigen Krieg und nahm das Geheimnis des Verstecks mit ins Grab. Als 1912 bei Bauarbeiten der Pörbitscher Schatz entdeckt wurde, erwarb ihn der damalige Bürgermeister Wilhelm Flessa kurzentschlossen für 4000 Goldmark aus seinem Privatvermögen.



"Die Geschichte der Familie Gutetter und die Geschichte Kulmbachs sind eng miteinander verbunden. Veit Gutetter zum Beispiel, der Großvater von Georg Friedrich war seinerzeit Bürgermeister unserer Stadt und damit auch einer meiner Vorgänger im Amt", weiß OB Henry Schramm. Der Hamburger Architekt Jakub Witecki ist der jüngste Gutetter-Nachfahre und hat sich intensiv mit seiner Familiengeschichte beschäftigt. Bereits im vergangenen Jahr war er mit seinen Eltern Sabine und Wojciech in Kulmbach zu Gast, um auf den Spuren seiner Vorfahren zu wandeln.



Vor Kurzem kam er erneut: im Gepäck acht wertvolle Radierungen und Kupferstiche mit Porträts der Familie Gutetter als Geschenk für das LMO. Darauf zu sehen sind unter anderem Veit und Pankraz Gutetter, die beide in Kulmbach lebten. Die sehr gut erhaltenen Drucke wurden 1670 von Georg Thomas Gutthäter erstellt. "Mein Opa hat durch seine Erzählungen über unsere Familie mein Interesse an unserem Stammbaum geweckt und mich dazu bewogen, selber zu recherchieren. Vieles, was ich daraufhin gefunden habe, konnte ich mit Quellen belegen. Schließlich habe ich das Gesammelte schriftlich zusammengefasst und die familiären wie historischen Verbindungen dargestellt", erklärt der Hamburger.



"Die Radierungen und Kupferstiche habe ich in Antiquariaten erworben und mir damit eine kleine Sammlung erstellt. Einen größeren Teil dieser Porträts möchte ich dem Kulmbacher Landschaftsmuseum spenden, denn es führen ja viele meiner und unserer Verbindungen hierhin zurück. Sicher sind die Porträts eine tolle Ergänzung zum Pörbitscher Schatz, um auch zu sehen, wer die Familie dahinter ist und welche direkten Zusammenhänge bestehen."



"Wir haben uns lange über die Geschichte seiner Familie unterhalten, unter anderem über Pankraz Gutetter. Er wanderte nach Krakau aus und hinterließ dort ein blühendes Unternehmen. Auch die folgenden Generationen fungierten als Ratsherren und Bürgermeister. Es war wirklich beeindruckend", erklärt OB Henry Schramm. Er fügte hinzu: "Jakub Witecki hat mit seinen Nachforschungen auch seiner Familie einen großen Dienst erwiesen. Denn mit der aufbereiteten und festgehaltenen Geschichte können die zukünftigen Generationen viel leichter zurückblicken und den Weg ihrer Ahnen nachvollziehen."



"Dass er uns einige dieser wertvollen Exemplare überlässt, ist auch ein tolles Zeichen für die Verbundenheit seiner Familie zu unserer Stadt. Die Exponate werden einen gebührenden Platz in unserem Museum finden" , betonte der OB.