Nach Unfall einfach abgehauen

Ohne sich um den Schaden von immerhin 11 000 Euro zu kümmern, fuhr ein bislang Unbekannter nach einem Unfall mit seinem Sattelzug einfach weiter. Am Mittwoch gegen 15 Uhr hatte ein 57-Jähriger auf der A 9 in Richtung Süden kurz hinter der Lanzendorfer Brücke mit seinem Sattelzug einen Kollegen überholt. Dieser zog seinen Brummi plötzlich nach links. Der 57-Jährige wich reflexartig aus und klemmte einen auf der linken Spur fahrenden BMW zwischen seinem Truck und der Schutzplanke ein. Während der Sattelzug unbeschädigt blieb, entstand am BMW eines 46-jährigen Unterfranken und an der Schutzplanke hoher Schaden. Der Unfallverursacher machte sich ungerührt aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0921/ 5062330 bei der Verkehrspolizei Bayreuth zu melden. pol