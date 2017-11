Musiker unterstützen Krebskranke

Wie wichtig das Herz oder der Darm für die Gesundheit sind, weiß fast jeder. An die Bauchspeicheldrüse denken die meisten Menschen dabei nicht unbedingt. Was das Organ leistet, schätzt man erst, wenn es nicht mehr funktioniert.

Wer an der Bauchspeicheldrüse (Fachausdruck: Pankreas) erkrankt, hat oft einen langen Leidensweg vor sich. Muss das Organ gar vollständig entfernt werden (Ektomie), bringt dies massive Probleme mit sich.

Betroffenen in dieser Situation beizustehen, hat sich der Arbeitskreis der Pankreatektomierten (AdP) zur Aufgabe gemacht. Die Selbsthilfegruppe hat bundesweit 1300 Mitglieder in 60 Regionalgruppen.

Gudrun Sandler aus Mainleus hat 2005 die Regionalgruppe Bayreuth-Kulmbach gegründet. Sie ist selbst Betroffene und weiß, wie schwer es sein kann, mit der Krankheit leben zu lernen und die passenden Hilfen zu finden.

Anlässlich des Welt-Pankreaskrebs-Tags am kommenden Donnerstag, 16. November, möchte sie auf die schwierige Situation der Betroffenen aufmerksam machen. Aus diesem Anlass veranstaltet die Kulmbacher Gruppe um 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Hedwig ein Benefizkonzert mit dem Musikverein Marktleugast.



"Bewusstsein schaffen"

Neben flotter Musik verschiedenster Stilrichtungen gibt es an diesem Abend auch grundlegende Informationen zur Arbeit der Selbsthilfegruppe, moderiert von Joffrey Streit. "Wir möchten die Situation von Krebs-Betroffenen grundlegend verbessern, und dafür ist es notwendig, überhaupt erst einmal ein Bewusstsein zu schaffen", sagt Gudrun Sandler.

Sehr dankbar ist sie dem Musikverein Marktleugast unter der Leitung von Peter Weiß für die spontane die Initiative zu unterstützen. "Der Eintritt zum Konzert ist frei. Wir bitten stattdessen um eine freiwillige Spende."

Und wofür soll das Geld verwendet werden? "Wir organisieren alle zwei Jahre eine Fahrt zum Bundestreffen im Klinikum Bochum. Die Veranstaltung dauert drei Tage und bietet die Möglichkeit, neueste Erkenntnisse über die Erkrankungen zu gewinnen und mit Experten ins Gespräch zu kommen. Das ist eine sehr wertvolle Hilfe", so Gudrun Sandler. Die Krankheit bringe neben dem Leidensweg oft auch finanzielle Probleme für die Betroffenen mit sich, so dass einige nicht in der Lage sind, sich die Teilnahme leisten zu können. "In diesen Fällen möchten wir das durch entsprechende Zuschüsse ermöglichen."



Empfang mit Imbiss und Musik

Im Anschluss an das Konzert lädt die Selbsthilfegruppe zu einem kleinen Empfang mit Imbiss in den Pfarrsaal ein. Dort sorgt Joachim Laaber für musikalische Unterhaltung, eine Tombola sowie eine Versteigerung sollen ein paar Euro zusätzlich in die Kasse bringen. Zu Gast bei der Kulmbacher Veranstaltung wird auch AdP-Bundesvorsitzender Lutz Otto sein.